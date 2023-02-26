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  4. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
Испания
26 февраля 2023, 15:15 | Обновлено 26 февраля 2023, 15:34
1396
3

Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд

Виктор помог своей команде распечатать ворота «Атлетика»

26 февраля 2023, 15:15 | Обновлено 26 февраля 2023, 15:34
1396
3
Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер Виктор Цыганков отличился ассистом за «Жирону» во втором матче подряд.

На 4-й минуте матча 23 тура Ла Лиги против «Атлетика» украинец сделал результативную передачу на Алекса Гарсию.

Отметим, что в прошедшем туре Цыганков дебютировал за каталонский клуб и сразу же оформил свой первый гол и ассист в новой команде.

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Жирона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Алекс Гарсия
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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GREEN DAY belokon
Какая же симпатичная команда эта Жирона, все пахают как один, есть рисунок игры, приятно смотреть. 
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+7
Syrnadoping
Вже 0-2. Красені.
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+5
fitnes_sports066
Очень интересно наблюдать за игрой Жироны. Игра просто загляденье 
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+1
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