Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
Виктор помог своей команде распечатать ворота «Атлетика»
Украинский вингер Виктор Цыганков отличился ассистом за «Жирону» во втором матче подряд.
На 4-й минуте матча 23 тура Ла Лиги против «Атлетика» украинец сделал результативную передачу на Алекса Гарсию.
Отметим, что в прошедшем туре Цыганков дебютировал за каталонский клуб и сразу же оформил свой первый гол и ассист в новой команде.
⚽️ 4' GOOOOOOOOOOOOOOL DEL GIRONAAAAAAAAA! GOOOOOOOOOL D'ALEIX GARCIAAAAAAAA!@AthleticClub 0-1 Girona FC#AthleticGirona pic.twitter.com/RQ0ENTgXHy— Girona FC (@GironaFC) February 26, 2023
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