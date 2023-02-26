Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд

Украинский вингер Виктор Цыганков отличился ассистом за «Жирону» во втором матче подряд.

На 4-й минуте матча 23 тура Ла Лиги против «Атлетика» украинец сделал результативную передачу на Алекса Гарсию.

Отметим, что в прошедшем туре Цыганков дебютировал за каталонский клуб и сразу же оформил свой первый гол и ассист в новой команде.