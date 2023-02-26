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  4. Цыганков – в основе Жироны на матч Ла Лиги против Атлетика
Испания
26 февраля 2023, 13:55 | Обновлено 26 февраля 2023, 13:56
1530
11

Цыганков – в основе Жироны на матч Ла Лиги против Атлетика

Тяжелый выезд для команды украинца

26 февраля 2023, 13:55 | Обновлено 26 февраля 2023, 13:56
1530
11
Цыганков – в основе Жироны на матч Ла Лиги против Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В 15:00 начнется матч чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Жироной». В основном составе гостей выйдет украинский полузащитник Виктор Цыганков.

В прошлом туре игрок оформил свой первый гол и ассист в новой команде.

«Атлетик» с 32 очками занимает 7-е место, а у соперника 27 пунктов и 11-я позиция.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Fant24
Красавец .Хороший игрок .
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+6
Pixelman
Чекаємо голєшнік)
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+6
Gargantua
ник Запасной прильнул к голубому экрану )
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Gargantua
голевая от Цыганкова  на 4 минуте )
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+3
Fant24
Цыганков красавец .Убрал и выложил 
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+2
Gargantua
Жирона в целом в огне
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0
Fant24
Хорошего игрока купили .повезло жироне 
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0
sahka1981
Вітя вже гольову віддав!
Ответить
0
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