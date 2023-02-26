Цыганков – в основе Жироны на матч Ла Лиги против Атлетика

В 15:00 начнется матч чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Жироной». В основном составе гостей выйдет украинский полузащитник Виктор Цыганков.

В прошлом туре игрок оформил свой первый гол и ассист в новой команде.

«Атлетик» с 32 очками занимает 7-е место, а у соперника 27 пунктов и 11-я позиция.