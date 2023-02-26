Испания26 февраля 2023, 13:55 | Обновлено 26 февраля 2023, 13:56
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Цыганков – в основе Жироны на матч Ла Лиги против Атлетика
Тяжелый выезд для команды украинца
26 февраля 2023, 13:55 | Обновлено 26 февраля 2023, 13:56
1530
11
В 15:00 начнется матч чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Жироной». В основном составе гостей выйдет украинский полузащитник Виктор Цыганков.
В прошлом туре игрок оформил свой первый гол и ассист в новой команде.
«Атлетик» с 32 очками занимает 7-е место, а у соперника 27 пунктов и 11-я позиция.
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Комментарии 11
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Красавец .Хороший игрок .
Чекаємо голєшнік)
ник Запасной прильнул к голубому экрану )
Показать Скрыть 3 ответа
голевая от Цыганкова на 4 минуте )
Цыганков красавец .Убрал и выложил
Жирона в целом в огне
Хорошего игрока купили .повезло жироне
Вітя вже гольову віддав!
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