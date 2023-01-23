Зинченко помог Арсеналу победить МЮ, Соболева взяла титул, одолев россиянку

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 22 января.

1. Зинченко помогал забивать. Арсенал вырвал победу у Манчестер Юнайтед. Лондонский клуб на 90-й минуте забил решающий мяч.

2. Юная украинка выиграла 1-й трофей в сезоне, в финале разгромив россиянку. Анастасия Соболева взяла титул в Анталии.

3. Калинина сенсационно обыграла профильных парниц на пути в 1/8 финала АО. Первая ракетка Украины вместе с Алисон ван Эйтванк обыграла Анну Данилину и Саню Мирзу.

4. Бензема догнал Рауля. Реал в гостях нанес поражение Атлетику из Бильбао. «Реал» занимает второе место, отставая от «Барселоны» на три пункта.

5. Голевой триллер. Ювентус и Аталанта забили по три мяча и разошлись миром. С «Ювентуса» было снято 15 очков в Серии A за финансовые махинации.

6. Украинцы выиграли две бронзовые медали в сноубординге на Универсиаде. Михаил Харук и Надежда Гапатин заняли третьи места в параллельном слаломе.

7. С голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва в меньшинстве вырвал победу в ОАЭ. Команда украинского наставника обыграла «Аль-Батаех» со счетом 3:2.

8. Антхольц. Норвегия выиграла эстафету, украинцы – восьмые. В тройке также оказались Франция и Германия.

9. Антхольц. Франция выиграла эстафету, украинки девятые. Украинские биатлонистки забежали в топ-10.

10. Серебро Котовского, бронза Новосад. Еще 2 медали Украины на КМ по фристайлу. Этап Кубка мира по лыжной акробатике принимал канадский Ле-Реле.