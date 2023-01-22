С голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва в меньшинстве вырвал победу в ОАЭ

В воскресенье, 22 января, состоялся матч 13-го тура чемпионата ОАЭ по футболу между «Аль-Батаех» и «Аль-Айном». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Сергея Реброва.

В стартовом составе «Аль-Айна» с первых минут вышел украинский вингер Андрей Ярмоленко. Спустя 34 минуты после стартового свистка он забил второй гол в матче, тем самым удвоив преимущество своей команды. Этот гол стал для Андрея пятым в сезоне 2022/23.

Под конец первого тайма бразильский форвард «Аль-Айна» Эдер получил вторую желтую карточку в матче и был удален с поля. В итоге подопечные Сергея Реброва вышли на второй тайм вдесятером и позволили сопернику сравнять счет до 81-й минуты. Однако на 87-й минуте представитель Того Коджо Лаба забил гол и принес победу команде Реброва и Ярмоленко.

Сейчас «Аль-Айн» занимает 7-е место в таблице чемпионата ОАЭ, имея в своем активе 22 очка после 13 туров. У лидера чемпионата «Аль-Шаржа» 27 пунктов.