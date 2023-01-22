Юная украинка выиграла 1-й трофей в сезоне, в финале разгромив россиянку
Анастасия Соболева взяла титул в Анталии
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 704) выиграла грунтовой турнир серии ITF W15 в Анталии (Турция).
В финале турнира 19-летняя украинка уверенно обыграла россиянку Александру Шубладзе (WTA 1107) в двух сетах за 1 час и 7 минут.
ITF W15 Анталия. Грунт. Финал
Анастасия Соболева (Украина) – Анастасия Шубладзе – 6:2, 6:1
Отметим, что для Соболевой это первый трофей в сезоне 2023 года и третий титул в карьере. В 2022 году она дважды выигрывала турниры серии W15.
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