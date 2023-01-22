Калинина сенсационно обыграла профильных парниц на пути в 1/8 финала АО

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вместе со своей напарницей Алисон ван Эйтванк (Бельгия) пробилась в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 1/16 финала Ангелина и Алисон в трех сетах обыграли Анну Данилину (Казахстан) и Саню Мирзу (Индия) за 2 часа и 2 минуті.

Australian Open 2023. Пары. 1/16 финала

Анна Данилина (Казахстан) / Саня Мирза (Индия) – Ангелина Калинина (Украина) / Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 4:6, 6:4, 2:6

Перед матчем украинско-бельгийский дуэт считался аутсайдером поединка, так как Данилина и Мирза – опытные профильные парницы.

К сожалению, Ангелина не смогла выйти в 1/8 финала АО 2023 в одиночном разряде, уступив Барборе Крейчиковой.

В следующем раунде Калинина и ван Эйтванк встретятся с Чань Хао-Чин и Ян Чжаосюань.