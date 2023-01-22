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Australian Open
22 января 2023, 06:52 | Обновлено 22 января 2023, 06:56
1017
0

Калинина сенсационно обыграла профильных парниц на пути в 1/8 финала АО

Первая ракетка Украины вместе с Алисон ван Эйтванк обыграла Анну Данилину и Саню Мирзу

22 января 2023, 06:52 | Обновлено 22 января 2023, 06:56
1017
0
Калинина сенсационно обыграла профильных парниц на пути в 1/8 финала АО
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вместе со своей напарницей Алисон ван Эйтванк (Бельгия) пробилась в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 1/16 финала Ангелина и Алисон в трех сетах обыграли Анну Данилину (Казахстан) и Саню Мирзу (Индия) за 2 часа и 2 минуті.

Australian Open 2023. Пары. 1/16 финала

Анна Данилина (Казахстан) / Саня Мирза (Индия) – Ангелина Калинина (Украина) / Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 4:6, 6:4, 2:6

Перед матчем украинско-бельгийский дуэт считался аутсайдером поединка, так как Данилина и Мирза – опытные профильные парницы.

К сожалению, Ангелина не смогла выйти в 1/8 финала АО 2023 в одиночном разряде, уступив Барборе Крейчиковой.

В следующем раунде Калинина и ван Эйтванк встретятся с Чань Хао-Чин и Ян Чжаосюань.

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Данилина / Мирза – Калинина / ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 22 января
Алисон ван Эйтванк Ангелина Калинина Анна Данилина Саня Мирза Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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