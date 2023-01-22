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Чемпионат Италии
Ювентус
22.01.2023, FT 3 : 3
Аталанта
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Италия
22 января 2023, 23:47 | Обновлено 23 января 2023, 00:08
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Голевой триллер. Ювентус и Аталанта забили по три мяча и разошлись миром

С «Ювентуса» было снято 15 очков в Серии A за финансовые махинации

22 января 2023, 23:47 | Обновлено 23 января 2023, 00:08
142
0
Голевой триллер. Ювентус и Аталанта забили по три мяча и разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл с «Аталантой» вничью со счетом 3:3.

У хозяев поля голы забили Анхель Ди Мария, Аркадиуш Милик и Данило. У гостей дубль сделал Адемола Лукман, также отличился Йоаким Меле.

Это была первая игра «Ювентуса» после того, как с туринского клуба сняли 15 очков в чемпионате Италии.

С учетом штрафа «Ювентус» занимает 9-е место в турнирной таблице (23 очка), «Аталанта» идет на 5-й позиции (35 очков).

Серия А. 19-й тур, 22 января

Ювентус – Аталанта – 3:3

Голы: Ди Мария, 25 (пен), Милик, 34, Данило, 65 – Лукман, 4, 53, Меле, 46.

ГОЛ! 0:1. Лукман, 4 мин.

ГОЛ! 1:1. Ди Мария, 25 мин (пен)

ГОЛ! 2:1. Милик, 34 мин

ГОЛ! 2:2. Меле, 46 мин.

ГОЛ! 2:3. Лукман, 53 мин.

ГОЛ! 3:3. Данило, 65 мин.

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Да Сильва (Ювентус).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Аталанта).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Ювентус).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
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Источник Sport.ua
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