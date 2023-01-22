Голевой триллер. Ювентус и Аталанта забили по три мяча и разошлись миром
С «Ювентуса» было снято 15 очков в Серии A за финансовые махинации
В матче 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл с «Аталантой» вничью со счетом 3:3.
У хозяев поля голы забили Анхель Ди Мария, Аркадиуш Милик и Данило. У гостей дубль сделал Адемола Лукман, также отличился Йоаким Меле.
Это была первая игра «Ювентуса» после того, как с туринского клуба сняли 15 очков в чемпионате Италии.
С учетом штрафа «Ювентус» занимает 9-е место в турнирной таблице (23 очка), «Аталанта» идет на 5-й позиции (35 очков).
Серия А. 19-й тур, 22 января
Ювентус – Аталанта – 3:3
Голы: Ди Мария, 25 (пен), Милик, 34, Данило, 65 – Лукман, 4, 53, Меле, 46.
ГОЛ! 0:1. Лукман, 4 мин.
ГОЛ! 1:1. Ди Мария, 25 мин (пен)
ГОЛ! 2:1. Милик, 34 мин
ГОЛ! 2:2. Меле, 46 мин.
ГОЛ! 2:3. Лукман, 53 мин.
ГОЛ! 3:3. Данило, 65 мин.
События матча
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