В матче 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл с «Аталантой» вничью со счетом 3:3.

У хозяев поля голы забили Анхель Ди Мария, Аркадиуш Милик и Данило. У гостей дубль сделал Адемола Лукман, также отличился Йоаким Меле.

Это была первая игра «Ювентуса» после того, как с туринского клуба сняли 15 очков в чемпионате Италии.

С учетом штрафа «Ювентус» занимает 9-е место в турнирной таблице (23 очка), «Аталанта» идет на 5-й позиции (35 очков).

Серия А. 19-й тур, 22 января

Ювентус – Аталанта – 3:3

Голы: Ди Мария, 25 (пен), Милик, 34, Данило, 65 – Лукман, 4, 53, Меле, 46.

Видеоообзор матча

ГОЛ! 0:1. Лукман, 4 мин.

ГОЛ! 1:1. Ди Мария, 25 мин (пен)

ГОЛ! 2:1. Милик, 34 мин

ГОЛ! 2:2. Меле, 46 мин.

ГОЛ! 2:3. Лукман, 53 мин.

ГОЛ! 3:3. Данило, 65 мин.