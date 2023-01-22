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Чемпионат Италии
Ювентус
22.01.2023 21:45 - : -
Аталанта
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Италия
22 января 2023, 02:12 | Обновлено 22 января 2023, 02:33
5
0

Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Большая игра в ситуации, когда уже и не до футбола как-то

22 января 2023, 02:12 | Обновлено 22 января 2023, 02:33
5
0
Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 января, в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум» состоится матч девятнадцатого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют туринский «Ювентус» и бергамская «Аталанта». Стартовый свисток арбитра Ливио Маринелли из Тиволи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус


Туринский «Ювентус» отвратительным, хотя и не худшим за последние годы своей истории, образом начал текущую кампанию на внутренней арене, однако в последствии смог вернуться в большую чемпионскую гонку. При этом, оборона команды Массимилиано Аллегри за время выдающейся победной серии успела прослыть лучшей в Серии A. Такой статус она продолжала иметь вплоть до злополучного противостояния против «Наполи» на выезде, в котором «Старая Синьора» получила в свои ворота пять мячей, тогда как с начала футбольного года в чемпионате на тот момент пропустила всего семь (1:5).

Этот результат дал понять – «Ювентус» в его состоянии переходного периода не способен реально претендовать на скудетто, что позволило команде худо-бедно отвести душу от громкого поражения в игре против «Монцы» в Кубке Италии, на следующий день после которой в Турине взорвалась настоящая информационная бомба. Минус 15 очков, что составляет внушительную часть от общей добычи команды за предыдущие 18 сыгранных матчей – таков вердикт итальянских футбольных властей в качестве наказания за финансовые махинации. "Юве» в своей истории переживал и более жесткие наказания, однако в контексте текущей кампании такой неожиданный поворот может стать для и без того проблемной команды полноценным контрольным выстрелом в голову.

Аталанта


Отголоски туринской сенсационной новости определенно добрались до соседнего Бергамо и точно улучшили настроение местной «Аталанте», которая немного улучшила собственные позиции в турнирной таблице за счет наказания для «Ювентуса». Коллектив Джан Пьеро Гасперини этой зимой отпустил украинского полузащитника Руслана Малиновского во французский «Марсель», поэтому внимание болельщиков нашей страны к этой команде точно снизится уже в ближайшей перспективе. Да и кондиции, которые «Богиня» демонстрировала по ходу первой части сезона, совершенно не идут в сравнение тем, что команда имела в момент подписания Малиновского.

«Аталанта» действительно продолжает бороться за места в еврокубках, не желая повторить негативный опыт отсутствия международных матчей образца текущего сезона. Коллектив из Бергамо постоянно активно прочесывает рынок в поисках новых усилений для своего стартового состава, но, как кажется, Гасперини уж слишком увлекся реформами, и сейчас результаты его команды скорее имеют хаотичный порядок. Отгрузить восемь мячей «Салернитане» (8:2) или пять – «Специи» (5:2), «Аталанта» все еще вполне способна, вот только ее оборона выглядит далеко не самой надежной, что в матчах против «больших» соперников может доставлять немало хлопот.

Ориентировочные составы


«Ювентус»: Щесны – Бремер, Бонуччи, Данило – Костич, Рабио, Локателли, Фаджиоли, Куадрадо – Милик, Влахович.

«Аталанта»: Муссо – Алекс Сандро, Бремер, Данило – Костич, Миретти, Локателли, Фаджиоли, Маккенни – Ди Мария – Милик.

Не сыграют: Кайо, Ихаттарен, Де Шильо, Петерс, Бонуччи, Влахович, Погба – Копмейнерс, Мураторе.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре «Ювентус» постарается поднять себе настроение. Нашей ставкой будет позиция – «Ювентус» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.00 по линии Parimatch.

22 января, воскресенье

«Ювентус» – «Аталанта»
Турин. «Ювентус Стэдиум». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Ливио Маринелли (Тиволи, Италия)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch
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Ювентус Аталанта Ювентус - Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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