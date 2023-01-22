Италия22 января 2023, 21:50 | Обновлено 22 января 2023, 22:13
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Ювентус – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 января в 21:45 поединок 19-го тура чемпионата Италии
22 января 2023, 21:50 | Обновлено 22 января 2023, 22:13
124
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22 января проходит матч 19-го тура Серии A, в котором «Ювентус» играет против «Аталанты».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Ювентус – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Ювентус).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
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