АЛЛЕГРИ: «Любую другую команду подобное убило бы»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку игре с «Аталантой» (3:3) в 19-м туре Серии А.

«Хочу поблагодарить ребят, они провели отличный матч. Было нелегко, но футболисты отнеслись к игре со всей серьезностью и ответственностью.

Любую другую команду подобные два дня убили бы (речь о снятии с «Ювентуса» 15 очков за финансовые махинации – прим. Sport.ua). Для всех это было абсурдом, нечто подобное мы испытали два месяца назад, когда президент [Андреа Аньелли] подал в отставку.

У нас незаурядная команда, и она доказала это. Мы можем выиграть или проиграть, но у игроков никогда не будет недостатка в самоотдаче», – заявил Аллегри.