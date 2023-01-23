АЛЛЕГРИ: «Любую другую команду подобное убило бы»
Итальянский специалист – о матче «Ювентуса» с «Аталантой»
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку игре с «Аталантой» (3:3) в 19-м туре Серии А.
«Хочу поблагодарить ребят, они провели отличный матч. Было нелегко, но футболисты отнеслись к игре со всей серьезностью и ответственностью.
Любую другую команду подобные два дня убили бы (речь о снятии с «Ювентуса» 15 очков за финансовые махинации – прим. Sport.ua). Для всех это было абсурдом, нечто подобное мы испытали два месяца назад, когда президент [Андреа Аньелли] подал в отставку.
У нас незаурядная команда, и она доказала это. Мы можем выиграть или проиграть, но у игроков никогда не будет недостатка в самоотдаче», – заявил Аллегри.
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