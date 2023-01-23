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Ювентус
22.01.2023, FT 3 : 3
Аталанта
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Италия
23 января 2023, 11:16 | Обновлено 23 января 2023, 11:29
390
0

АЛЛЕГРИ: «Любую другую команду подобное убило бы»

Итальянский специалист – о матче «Ювентуса» с «Аталантой»

23 января 2023, 11:16 | Обновлено 23 января 2023, 11:29
390
0
АЛЛЕГРИ: «Любую другую команду подобное убило бы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку игре с «Аталантой» (3:3) в 19-м туре Серии А.

«Хочу поблагодарить ребят, они провели отличный матч. Было нелегко, но футболисты отнеслись к игре со всей серьезностью и ответственностью.

Любую другую команду подобные два дня убили бы (речь о снятии с «Ювентуса» 15 очков за финансовые махинации – прим. Sport.ua). Для всех это было абсурдом, нечто подобное мы испытали два месяца назад, когда президент [Андреа Аньелли] подал в отставку.

У нас незаурядная команда, и она доказала это. Мы можем выиграть или проиграть, но у игроков никогда не будет недостатка в самоотдаче», – заявил Аллегри.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Ювентус - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Football-Italia
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