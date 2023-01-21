Аллегри не покинет Ювентус после штрафа в 15 очков, но не верит в ЛЧ
Команда откатилась в середину таблицы
Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не собирается покидать команду из-за того, что клуб был оштрафован на 15 очков в таблице чемпионата Италии.
«Я не собираюсь уходить, только если клуб уволит меня. Ничего не изменилось после штрафа, нам нужно набирать очки. Судебные вопросы – это дело клуба, мы знаем, что будет апелляция. Теперь у нас 22 очка, следует побеждать».
«Вернуться в зону Лиги чемпионов? Не знаю, должно случиться нечто невероятное, чтобы мы были в топ-4 по итогам сезона», — сказал Аллегри.
Клуб оштрафовали за финансовые махинации. Ранее ожидалось, что с команды снимут 9 очков, но итоговый приговор оказался более суровым.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жерсон Родригеш вместе с «Аль-Вехда» обыграл «Аль-Таи»
Михаил впервые появился в АПЛ в футболке «Челси»