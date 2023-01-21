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  4. Аллегри не покинет Ювентус после штрафа в 15 очков, но не верит в ЛЧ
Италия
21 января 2023, 22:50 |
433
0

Аллегри не покинет Ювентус после штрафа в 15 очков, но не верит в ЛЧ

Команда откатилась в середину таблицы

21 января 2023, 22:50 |
433
0
Аллегри не покинет Ювентус после штрафа в 15 очков, но не верит в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не собирается покидать команду из-за того, что клуб был оштрафован на 15 очков в таблице чемпионата Италии.

«Я не собираюсь уходить, только если клуб уволит меня. Ничего не изменилось после штрафа, нам нужно набирать очки. Судебные вопросы – это дело клуба, мы знаем, что будет апелляция. Теперь у нас 22 очка, следует побеждать».

«Вернуться в зону Лиги чемпионов? Не знаю, должно случиться нечто невероятное, чтобы мы были в топ-4 по итогам сезона», — сказал Аллегри.

Клуб оштрафовали за финансовые махинации. Ранее ожидалось, что с команды снимут 9 очков, но итоговый приговор оказался более суровым.

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Ювентус Массимилиано Аллегри чемпионат Италии по футболу
Источник La Gazzetta dello Sport
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