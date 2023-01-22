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Чемпионат Испании
Атлетик
22.01.2023, FT 0 : 2
Реал Мадрид
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Испания
22 января 2023, 23:59 | Обновлено 23 января 2023, 01:30
467
0

Бензема догнал Рауля. Реал в гостях нанес поражение Атлетику из Бильбао

«Реал» занимает второе место, отставая от «Барселоны» на три пункта

22 января 2023, 23:59 | Обновлено 23 января 2023, 01:30
467
0
Бензема догнал Рауля. Реал в гостях нанес поражение Атлетику из Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетик» на выезде со счетом 2:0.

На 24-й минуте француз Карим Бензема открыл счет, и это для него 228-й гол за галактикос в Ла лиге. Он делит с Раулем второе место по этому бомбардирскому показателю.

На 90-й минуте хавбек Тони Кроос поставил точку в матче.

«Реал» занимает второе место (41 очко), отставая от «Барселоны» на три пункта. «Атлетик» входит в топ-8 (26 очков).

Ла Лига. 18-й тур, 22 января

Атлетик Бильбао – Реал Мадрид – 0:2

Голы: Бензема, 24, Кроос, 90.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Бензема, 24 мин.

ГОЛ! 2:0. Кроос, 90 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Тони Крооc (Реал Мадрид).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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