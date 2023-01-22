Бензема догнал Рауля. Реал в гостях нанес поражение Атлетику из Бильбао
«Реал» занимает второе место, отставая от «Барселоны» на три пункта
В матче 18-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетик» на выезде со счетом 2:0.
На 24-й минуте француз Карим Бензема открыл счет, и это для него 228-й гол за галактикос в Ла лиге. Он делит с Раулем второе место по этому бомбардирскому показателю.
На 90-й минуте хавбек Тони Кроос поставил точку в матче.
«Реал» занимает второе место (41 очко), отставая от «Барселоны» на три пункта. «Атлетик» входит в топ-8 (26 очков).
Ла Лига. 18-й тур, 22 января
Атлетик Бильбао – Реал Мадрид – 0:2
Голы: Бензема, 24, Кроос, 90.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Бензема, 24 мин.
ГОЛ! 2:0. Кроос, 90 мин.
События матча
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