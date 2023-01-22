В воскресенье, 22 января, в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» состоится матч восемнадцатого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Реал». Стартовый свисток рефери Хосе Марии Санчеса Мартинеса из Лорки прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Атлетик



Баскский «Атлетик» всегда был достаточно самобытным коллективом из-за своего бережного и принципиального отношения к формированию стартового состава исключительно из выходцев родного региона. Это, с одной стороны, существенно ограничивает команду в кадровом вопросе, но с другой не только открывает для всей Испании очередных талантливых исполнителей, но и заставляет с трепетом наблюдать за результатами выступлений данного клуба. Очевидно, что далеко не каждый наставник согласится работать в подобных условиях, поэтому для возвращения команды в нормальное русло прошлым летом был приглашен Эрнесто Вальверде, первая каденция которого в «Атлетике» продлилась четыре года.

В текущей кампании достижений у подопечных 58-летнего специалиста не так уж и много – «львы» застряли на входе в потенциальную зону еврокубков и не могут сделать шаг ни вперед, ни назад в турнирной таблице. Не способствует этому и факт отсутствия побед в матчах против прямых конкурентов в последние недели, когда «Атлетик» обыгрывал только «Вальядолид» (3:0), который в последнее время кто только не оставлял без очков. Сильнейшей стороной команды Вальверде по-прежнему остаются матчи на родном стадионе, который после завершения карантина вновь готов в полной мере поддерживать свою любимую команду в ответственный момент. Работает это и в Кубке Испании, где баски несколько дней назад прошли «Эспаньол» в 1/8 финала (1:0). Да и против «Реала», если уже погружаться в историю очного противостояния, «Атлетик» либо оказывает ожесточенное сопротивление, либо набирает очки чаще всего именно на своем поле.

Реал



Мадридский «Реал» не так давно также был на наших телеэкранах, так как команда Карло Анчелотти через несколько дней после поражения от каталонской «Барселоны» в финале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии должна была вновь лететь в Вильярреаль на матч против местного неуступчивого коллектива. И по ходу той кубковой игры все действительно шло к тому, что «бланкос» проиграют второй матч команде Кике Сетьена за две недели, однако с помощью волевых усилий «галактикос» все-таки продолжили свой путь в национальном Кубке. К слову, в следующем раунде они будут играть в домашнем дерби против «Атлетико», поэтому предстоящая игра будет для них неплохим поводом для подготовки.

Да и в чемпионате наводить порядки в плане добычи необходимых результатов «Реалу» уже пора. Отставание от «Барселоны» в турнирной таблице на данный момент предельно скромное – всего три очка, однако, пока мадридцы и каталонцы не играли в Ла Лиге из-за Суперкубка Испании, «Реал Сосьедад» подобрался практически вплотную, и теперь угрожает напрямую именно команде Карло Анчелотти. Баски свой матч у «Райо Вальекано» в этом туре уже выиграли (2:0), поэтому теперь «Реалу» предстоит обыгрывать их географических соседей, против которых у мадридского коллектива, на секунду, также «El Clasico», пусть и не настолько раскрученное, как против «Барселоны».

Ориентировочные составы



«Атлетик»: Симон – Берчиче, Вивьян, Паредес, Де Маркос – Весга, Д. Гарсия – Н. Вильямс, Сансес, И. Вильямс – Гурусета.

«Реал»: Куртуа – Менди, Рюдигер, Милитао, Начо – Кроос, Камавинга, Модрич – Винисиус, Бензема, Вальверде.

Не сыграют: Альварес, Мартинес – Алаба, Васкес, Чуамени, Карвахаль.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости наберут очки в результативном противостоянии. Нашей ставкой будет позиция – «Реал» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.90 по линии Parimatch.

22 января, воскресенье