В матче 18-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетик» на выезде со счетом 2:0.

На 24-й минуте француз Карим Бензема открыл счет, и это для него 228-й гол за галактикос в Ла лиге. Он делит с Раулем второе место по этому бомбардирскому показателю.

На 90-й минуте хавбек Тони Кроос поставил точку в матче.

«Реал» занимает второе место (41 очко), отставая от «Барселоны» на три пункта. «Атлетик» входит в топ-8 (26 очков).

Ла Лига. 18-й тур, 22 января

Атлетик Бильбао – Реал Мадрид – 0:2

Голы: Бензема, 24, Кроос, 90.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Бензема, 24 мин.

ГОЛ! 2:0. Кроос, 90 мин.