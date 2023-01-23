Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Реал Мадрид – 0:2. Бензема и Кроос. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Атлетик
22.01.2023, FT 0 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 января 2023, 01:00 | Обновлено 23 января 2023, 01:31
54
0

Атлетик – Реал Мадрид – 0:2. Бензема и Кроос. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 18-го тура чемпионата Испании

23 января 2023, 01:00 | Обновлено 23 января 2023, 01:31
54
0
Атлетик – Реал Мадрид – 0:2. Бензема и Кроос. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетик» на выезде со счетом 2:0.

На 24-й минуте француз Карим Бензема открыл счет, и это для него 228-й гол за галактикос в Ла лиге. Он делит с Раулем второе место по этому бомбардирскому показателю.

На 90-й минуте хавбек Тони Кроос поставил точку в матче.

«Реал» занимает второе место (41 очко), отставая от «Барселоны» на три пункта. «Атлетик» входит в топ-8 (26 очков).

Ла Лига. 18-й тур, 22 января

Атлетик Бильбао – Реал Мадрид – 0:2

Голы: Бензема, 24, Кроос, 90.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Бензема, 24 мин.

ГОЛ! 2:0. Кроос, 90 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Тони Крооc (Реал Мадрид).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
По теме:
Ювентус – Аталанта – 3:3. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор матча
Арсенал – МЮ – 3:2. Зинченко и Ко вырвали победу. Видео голов и обзор матча
Бензема догнал Рауля. Реал в гостях нанес поражение Атлетику из Бильбао
Карим Бензема Атлетик Бильбао Тони Кроос чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Рауль Гонсалес бомбардиры Ла Лига видео голов и обзор Атлетик - Реал
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗИНЧЕНКО: «Это ощущение победы на последней минуте нельзя описать»
Футбол | 22 января 2023, 23:23 0
ЗИНЧЕНКО: «Это ощущение победы на последней минуте нельзя описать»
ЗИНЧЕНКО: «Это ощущение победы на последней минуте нельзя описать»

Украинский защитник «Арсенала» прокомментировал победу над «Ман Юнайтед»

Тонкий юмор. Линекер косвенно похвалил Мудрика, потроллив Арсенал
Футбол | 22 января 2023, 05:10 0
Тонкий юмор. Линекер косвенно похвалил Мудрика, потроллив Арсенал
Тонкий юмор. Линекер косвенно похвалил Мудрика, потроллив Арсенал

Легенда сборной Англии опубликовал короткий твит во время игры «Ливерпуля» и «Челси»

Холанд оформил хет-трик в ворота Вулвз и принес победу Манчестер Сити
Футбол | 22.01.2023, 18:03
Холанд оформил хет-трик в ворота Вулвз и принес победу Манчестер Сити
Холанд оформил хет-трик в ворота Вулвз и принес победу Манчестер Сити
Отличный защитник. Какую оценку получил Зинченко за матч Арсенала с МЮ?
Футбол | 22.01.2023, 21:07
Отличный защитник. Какую оценку получил Зинченко за матч Арсенала с МЮ?
Отличный защитник. Какую оценку получил Зинченко за матч Арсенала с МЮ?
Не только Цыганков. Кого Динамо не продало вовремя
Футбол | 22.01.2023, 09:25
Не только Цыганков. Кого Динамо не продало вовремя
Не только Цыганков. Кого Динамо не продало вовремя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто остановит Свёнтек? Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
Кто остановит Свёнтек? Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
21.01.2023, 15:07 4
Теннис
ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
21.01.2023, 16:47 10
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
22.01.2023, 01:27 3
Другие виды
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
21.01.2023, 17:36 13
Футбол
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
21.01.2023, 09:00 4
Футбол
Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани
Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани
21.01.2023, 12:12 2
Футбол
Антхольц-2023. Херрманн-Вик выиграла преследование, Джима заняла 29 место
Антхольц-2023. Херрманн-Вик выиграла преследование, Джима заняла 29 место
21.01.2023, 14:43 1
Биатлон
Калинина сенсационно обыграла профильных парниц на пути в 1/8 финала АО
Калинина сенсационно обыграла профильных парниц на пути в 1/8 финала АО
22.01.2023, 06:52
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности