В пятницу, 13 января, состоится поединок 18 тура итальянской Серии А, в котором будут играть неаполитанский «Наполи» и туринский «Ювентус». Игра пройдет в Неаполе на поле стадиона имени Диего Марадоны, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Неаполитанцы в этом сезоне всерьез претендуют на чемпионство. Команда Спалетти опережает преследователей и находится на вершине турнирной таблицы, имея в активе 41 набранный балл. «Юве» на пару с «Миланом» как раз и являются этими преследователями – у обеих команд по 37 очков, поэтому победа «старой синьоры» приблизит ее вплотную к лидеру. Команды в последних матчах стабильно побеждают («Ювентус» - восемь раз подряд), исключением стал матч 16 тура, в котором «Наполи» уступил «Интеру», причем это поражение стало для неаполитанцев первым в чемпионате. Интересно, что встретятся лучшая атака (39 забитых голов у хозяев) против лучшей обороны (гости пропустили всего 7 мячей).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Наполи» – «Ювентус» в украинской версии сайта.