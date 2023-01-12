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Наполи
13.01.2023 21:45 - : -
Ювентус
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Италия
12 января 2023, 16:48 |
106
0

Наполи – Ювентус. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18 тура итальянской Серии А

12 января 2023, 16:48 |
106
0
Наполи – Ювентус. Текстовая трансляция матча
Твиттер Наполи
12 января в 16:40 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В пятницу, 13 января, состоится поединок 18 тура итальянской Серии А, в котором будут играть неаполитанский «Наполи» и туринский «Ювентус». Игра пройдет в Неаполе на поле стадиона имени Диего Марадоны, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Неаполитанцы в этом сезоне всерьез претендуют на чемпионство. Команда Спалетти опережает преследователей и находится на вершине турнирной таблицы, имея в активе 41 набранный балл. «Юве» на пару с «Миланом» как раз и являются этими преследователями – у обеих команд по 37 очков, поэтому победа «старой синьоры» приблизит ее вплотную к лидеру. Команды в последних матчах стабильно побеждают («Ювентус» - восемь раз подряд), исключением стал матч 16 тура, в котором «Наполи» уступил «Интеру», причем это поражение стало для неаполитанцев первым в чемпионате. Интересно, что встретятся лучшая атака (39 забитых голов у хозяев) против лучшей обороны (гости пропустили всего 7 мячей).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Наполи» – «Ювентус» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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