Наполи – Ювентус – 5:1. Разгром туринцев. Видео голов и обзор матча

В матче 18-го тура Серии A «Наполи» уничтожил «Ювентус» со счетом 5:1.

Лучшая атака разбила лучшую защиту: «Наполи» дома отгрузил «Ювентусу» 5 мячей и укрепил свое лидерство.

Туринцы впервые за почти 30 лет пропустили 5 мячей в свои ворота за игру.

Серия A. 18-й тур, 13 января

Наполи – Ювентус – 5:1

Голы: Осимхен, 14, 65, Кварацхелия, 39, Рахмани, 55, Эльмас, 72 – Ди Мария, 42.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Осимхен, 14 мин.

ГОЛ! 1:1. Ди Мария, 42 мин.

ГОЛ! 2:1. Кварацхелия, 39 мин.

ГОЛ! 3:1. Рахмани, 55 мин.

ГОЛ! 4:1. Осимхен, 65 мин.

ГОЛ! 5:1. Эльмас, 72 мин.