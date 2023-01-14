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Чемпионат Италии
Наполи
13.01.2023, FT 5 : 1
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Италия
14 января 2023, 01:30 | Обновлено 14 января 2023, 01:42
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0

Наполи – Ювентус – 5:1. Разгром туринцев. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор центрального матча 18-го тура чемпионата Италии

14 января 2023, 01:30 | Обновлено 14 января 2023, 01:42
45
0
Наполи – Ювентус – 5:1. Разгром туринцев. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура Серии A «Наполи» уничтожил «Ювентус» со счетом 5:1.

Лучшая атака разбила лучшую защиту: «Наполи» дома отгрузил «Ювентусу» 5 мячей и укрепил свое лидерство.

Туринцы впервые за почти 30 лет пропустили 5 мячей в свои ворота за игру.

Серия A. 18-й тур, 13 января

Наполи – Ювентус – 5:1

Голы: Осимхен, 14, 65, Кварацхелия, 39, Рахмани, 55, Эльмас, 72 – Ди Мария, 42.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Осимхен, 14 мин.

ГОЛ! 1:1. Ди Мария, 42 мин.

ГОЛ! 2:1. Кварацхелия, 39 мин.

ГОЛ! 3:1. Рахмани, 55 мин.

ГОЛ! 4:1. Осимхен, 65 мин.

ГОЛ! 5:1. Эльмас, 72 мин.

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Амир Ррахмани (Наполи).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Ювентус).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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Источник Sport.ua
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