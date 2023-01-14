Наполи – Ювентус – 5:1. Разгром туринцев. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор центрального матча 18-го тура чемпионата Италии
В матче 18-го тура Серии A «Наполи» уничтожил «Ювентус» со счетом 5:1.
Лучшая атака разбила лучшую защиту: «Наполи» дома отгрузил «Ювентусу» 5 мячей и укрепил свое лидерство.
Туринцы впервые за почти 30 лет пропустили 5 мячей в свои ворота за игру.
Серия A. 18-й тур, 13 января
Наполи – Ювентус – 5:1
Голы: Осимхен, 14, 65, Кварацхелия, 39, Рахмани, 55, Эльмас, 72 – Ди Мария, 42.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Осимхен, 14 мин.
ГОЛ! 1:1. Ди Мария, 42 мин.
ГОЛ! 2:1. Кварацхелия, 39 мин.
ГОЛ! 3:1. Рахмани, 55 мин.
ГОЛ! 4:1. Осимхен, 65 мин.
ГОЛ! 5:1. Эльмас, 72 мин.
События матча
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