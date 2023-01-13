Лучшая aтака разбила лучшую защиту. Наполи дома уничтожил Ювентус

События в рамках восемнадцатого тура итальянской Серии A были распределены на две категории: противостояние на поле стадиона «Диего Армандо Марадона» в Неаполе между местным «Наполи» и туринским «Ювентусом», а также все остальные игры. Организаторы соревнований даже уделили этой встрече отдельный день в календаре, потому что все понимали значение противостояния для обеих сторон. Так или иначе, а вторая и первая защита страны, а также первая и вторая команды в турнирной таблице соответственно играют друг против друга не каждый день.

Ожидания от этого матча были достаточно высокими в плане зрелищности, однако события на футбольном поле в итоге превзошли даже самые смелые мечты любителей футбола. Коллектив Массимилиано Аллегри не с этой ноги начал игру, решив, что умеренно низкий блок сможет помочь ему сдержать наступления соперников. Однако с большим количеством ошибок в защите «зебры» не имели возможности рассчитывать на положительные последствия собственных действий. «Наполи» постепенно захватывал все больше пространства у ворот Щесны, и в конце концов это привело к первому пропущенному голу со стороны гостей.

На 14-й минуте точку в подаче с правого фланга штрафной от Политано планировал поставить ударом через себя Хвича Кварацхелия, однако Щесны не дал случиться зрелищному взятию ворот, но на добивании рядом первым оказался Виктор Осимхен. Хозяева после собственного успеха решили определенное время сдерживать намерения соперников отыграться на собственной половине поля, и в конце концов чуть не привезли в свои ворота гол по итогу ошибки Ррахмани перед штрафным, сопровождаемой выстрелом в перекладину от Ди Марии.

Интенсивность действий в атаке от «Старой Синьоры» была небольшой, поэтому следующий голевой момент со стороны гостей состоялся всего через десять минут. Бремер с очень близкого расстояния пробил головой над воротами, после ошибки Мерета при перехвате подачи углового с правого фланга от Ди Марии, и, очевидно, настолько загрустил от своей неудачи, что впоследствии начал привозить моменты у собственных ворот. На 39 минуте бразилец оставил заброс от Политано для Осимхена в пределах собственных владений, а форвард сразу сбросил под удар Хвичи с левого фланга, и тот переиграл Щесны.

И если бы тогда почти в следующей атаке «Юве» не удалось поразить чужие ворота усилиями Ди Марии, удачно обыгравшимся с Локателли и Миликом перед ударом в левый нижний угол, то шансы команды Аллегри считались бы скудными уже по итогам первой половины игры. Однако «Наполи» после перерыва продолжал оказывать давление на чужой половине, а защита туринского коллектива так же допускала грубые ошибки, что в итоге привело к большим проблемам.

На 55 минуте подачу углового с правого фланга от Хвичи в центре штрафного ударом в касание завершил Ррахмани, а уже через десять минут грузинский нападающий выполнил идеальный навес на Осимхена, который с близкого расстояния спокойно переиграл Щесны. И уже вскоре пяти мяч оказался за спиной у польского голкипера, когда Эльмас на правом фланге штрафного обыграл защитника и с большой долей помощи в виде рикошета нанес решающий удар.

Аллегри после этого начал делать замены с появлением на поле совсем юных исполнителей, что свидетельствовало лишь об отсутствии амбиций у его команды в оставшееся до завершения игры время. Туринцы пытались атаковать, однако защита соперников играла настолько удачно, что особых шансов у гостей даже на второй забитый мяч так и не возникло. Семь мячей пропустили они до отчетной встречи, а здесь получили сразу пять.

В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях против «Салернитаны», а туринский «Ювентус» на собственном поле будет принимать бергамаскую «Аталанту».

Итальянская Серия А. 18-й тур.

«Наполи» – «Ювентус» - 5:1

Осимхен, 14, 65, Кварацхелия, 39, Ррахмани, 55, Эльмас, 72 – Ди Мария, 42

Данило, 44

«Наполи»: Мерет – Руи (Оливера, 68), Ррахмани, Мин-Дже, Ди Лоренцо – Зелински (Ндомбеле, 79), Лоботка, Замбо-Ангисса – Кварацхелия (Лосано, 87), Осимхен (Распадори, 78), Политано (Эльмас, 46).

«Ювентус»: Щесны – Алекс Сандро, Бремер, Данило – Костич, Рабьо (Суле, 82), Локателли (Паредес, 56), Маккенни, Кьеза (Илинг, 74) – Ди Мария (Миретти, 73) – Милик (Кин, 57).

Арбитр: Даниэле Довери (Рим, Италия).

Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия).

НАПОЛИ - ЮВЕНТУС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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