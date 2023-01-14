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Италия
14 января 2023, 03:29 | Обновлено 14 января 2023, 03:54
78
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Эта победа станет посланием для нас самих»

Наставник «Наполи» – о разгроме «Ювентуса»

14 января 2023, 03:29 | Обновлено 14 января 2023, 03:54
78
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Эта победа станет посланием для нас самих»
twitter.com

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал разгромную победу своей команды в матче против «Ювентуса» (5:1).

«Это замечательный вечер, потому что наша команда играла очень хорошо и поддерживала высокий темп. Болельщики создавали отличную атмосферу. Мы сумели воссоздать чувство любви болельщиков к клубу. Сегодня мы играли правильно, и если наши футболисты будут делать то, что умеют, они смогут играть так, как сегодня. «Ювентус» создал нам некоторые проблемы, включая гол Ди Марии, но мы продолжали делать свою работу. Эта победа станет посланием для нас самих.

Осимхен — отличный нападающий. Я ошеломлен его потенциалом. У него есть скорость, мастерство, мужество и физическая сила. Он пару раз разбил себе лицо, потому что идет за каждым мячом. У него еще есть замечательные возможности для совершенствования».

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Источник Football-Italia
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