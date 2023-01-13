13 января на «Стадион имени Диего Армандо Марадоны (Сан-Паоло)» пройдет матч 18-го тура Серии А, в котором «Наполи» встретится с «Ювентусом». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

«Наполи»

Команда должна показывать, что готова держаться на максимальном уровне и дальше вести борьбу за «скудетто». Осенний стартовый отрезок получился для «партенопеи» просто великолепным. Обновленный коллектив, в котором, мягко говоря, не затерялся Хвича Кварацхелия, отметил возвращение в Лигу чемпионов 5-ю победами кряду. А на внутренней арене в 15 поединках была только пара ничьих в августе, выиграв все остальное и уверенно взяв 1-е место. Но сразу после затяжной паузы последовало первое поражение в Серии А. Проиграли потенциальному конкуренту, «Интеру», ничем не ответив на гол Джеко – и заодно приблизив остальных преследователей во главе с «Миланом». Впрочем, потом была «гроссмейстерская», 2:0, победа над «Сампдорией», что показала: лидер точно не в кризисе.

«Ювентус»

Клуб находится в непростой ситуации. Не просто так в конце осени ушел весь менеджмент во главе с Аньелли и Недведа. По инсайдерским данным, прокуратурой раскручено факты множественных махинаций с бухгалтерией. Это сулит длительные сроки в тюрьме причастным, да и в футбольном плане есть угроза принудительного понижения в Серию В. При этом сейчас как раз подтверждает свой класс как тренера Аллегри. Он не особенно удачно провел прошлый сезон и уже успел вылететь из Лиги чемпионов осенью 2022-го года. Но при этом в Кальчо «Старая Синьора» штампует победы. В том числе зимой брала максимум, «штампуя» тяжелые победы. «Кремонезе» дожали за счет единственного гола Милика на 91-й минуте, «Удинезе» Данило забил на 86-й.

Статистика личных встреч

«Ювентусу» непросто в последние годы. Достаточно отметить, что у него только 2 победы в 7 крайних очных поединках, с учетом 2:0 в Суперкубке. «Наполи» выиграл трижды в основное время и взял кубок, оказавшись сильнее в серии пенальти.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей небольшие шансы взять очки. «Наполи» должен доказать, что достоин «скудетто», и победит в этом противостоянии с «Ювентусом» c коэффициентом - 1,99 от Parimatch.