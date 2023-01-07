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Чемпионат Италии
Ювентус
07.01.2023, FT 1 : 0
Удинезе
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Италия
07 января 2023, 21:12 | Обновлено 07 января 2023, 21:35
252
0

Данило стал героем. Ювентус в конце дожал Удинезе, это 8-я победа подряд

«Удинезе» 8 матчей подряд не может выиграть и занимает 8-ю позицию

07 января 2023, 21:12 | Обновлено 07 января 2023, 21:35
252
0
Данило стал героем. Ювентус в конце дожал Удинезе, это 8-я победа подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Данило

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Ювентус» победил «Удинезе» со счетом 1:0.

Единственный гол забил защитник «Юве» Данило на 86-й минуте.

Для туринского клуба это 8-я победа подряд в Серии А. Юве занимает 2-е место (37 очков), уступая только Наполи (41 очко плюс игра в запасе).

А вот «Удинезе» 8 матчей подряд не может выиграть и занимает 8-ю позицию (25 очков).

Серия А. 17-й тур, 7 января

Ювентус – Удинезе – 1:0

Гол: Данило, 86.

Видеообзор матча

Видео гола Данило, 86 мин

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Да Сильва (Ювентус).
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Источник Sport.ua
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