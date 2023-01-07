Данило стал героем. Ювентус в конце дожал Удинезе, это 8-я победа подряд

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Ювентус» победил «Удинезе» со счетом 1:0.

Единственный гол забил защитник «Юве» Данило на 86-й минуте.

Для туринского клуба это 8-я победа подряд в Серии А. Юве занимает 2-е место (37 очков), уступая только Наполи (41 очко плюс игра в запасе).

А вот «Удинезе» 8 матчей подряд не может выиграть и занимает 8-ю позицию (25 очков).

Серия А. 17-й тур, 7 января

Ювентус – Удинезе – 1:0

Гол: Данило, 86.

Видеообзор матча

Видео гола Данило, 86 мин