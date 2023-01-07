Данило стал героем. Ювентус в конце дожал Удинезе, это 8-я победа подряд
«Удинезе» 8 матчей подряд не может выиграть и занимает 8-ю позицию
В матче 17-го тура чемпионата Италии «Ювентус» победил «Удинезе» со счетом 1:0.
Единственный гол забил защитник «Юве» Данило на 86-й минуте.
Для туринского клуба это 8-я победа подряд в Серии А. Юве занимает 2-е место (37 очков), уступая только Наполи (41 очко плюс игра в запасе).
А вот «Удинезе» 8 матчей подряд не может выиграть и занимает 8-ю позицию (25 очков).
Серия А. 17-й тур, 7 января
Ювентус – Удинезе – 1:0
Гол: Данило, 86.
Видеообзор матча
Видео гола Данило, 86 мин
События матча
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