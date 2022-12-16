Топ-8 футболистов, которые заработали больше всех в 2022 году

Мировой футбол уже давным-давно стал индустрией по генерации и перераспределению финансовых потоков. Да, в основе всего по-прежнему лежит результат на футбольном поле, однако о красоте игры и прочих лирических моментах с каждым годом говорят все меньше и меньше, а вот о всевозможных трансферных рекордах и увеличении доходов топ-клубов, наоборот, все больше.

Неудивительно, что в таких реалиях немало внимания уделяется и наиболее успешным в плане личного заработка футболистам. О восьми счастливчиках, которые по оценкам специалистов американского финансово-экономического издания Forbes, заработали в 2022 году больше остальных, мы сегодня и поговорим…

8. Эден Азар

Возраст: 31 год

Гражданство: Бельгия

Клуб: «Реал»

Общий заработок за год: 31 млн долларов

Заработок на поле: 27 млн долларов

Заработок за пределами поля: 4 млн долларов

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До 2019 года Эден Азар считался одним из лучших игроков современности, а также едва ли не главной звездой лондонского «Челси». Однако трансфер в «Реал», который произошел затем и обошелся казне мадридцев в 115 миллионов евро, стал настоящей катастрофой в карьере бельгийца. За три с половиной года, которые прошли с тех пор, Азар сыграл за «бланкос» 72 поединка, в которых отличился лишь 7 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Это невероятно контрастирует на фоне 352 матчей, 110 голов и 92 ассистов, которыми отличился Эден за «Челси», где провел ровно вдвое больше времени – семь лет.

Какое-то время Азару удавалось сохранять популярность и привлекательность для представителей рекламного промоушена, даже несмотря на неуверенную игру за «Реал». В частности, бельгиец в 2020 году был лицом популярной линейки игр FIFA от EA Sports, за что получил пристойные гонорары, но сейчас ситуация изменилась, и Эден в вопросе пополнения финансовых «закромов» может рассчитывать исключительно на контракт с «Реалом». Что правда, мадридский гранд аж никак не обижает Азара в вопросах заработка – наоборот, тот получает слишком много, как для игрока со статусом резервиста.

Собственно, неудачная карьера в «Реале» постоянно подогревает в СМИ различные сплетни о возможном уходе Азара из стана мадридцев. В последнее время наиболее явным претендентом на бельгийского вингера называется английский «Ньюкасл», который якобы готов даже заплатить за Эдена 20 миллионов евро.

7. Роберт Левандовски

Возраст: 34 года

Гражданство: Польша

Клуб: «Барселона»

Общий заработок за год: 35 млн долларов

Заработок на поле: 27 млн долларов

Заработок за пределами поля: 8 млн долларов



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Для Роберта Левандовски уходящий год принес немало перемен. Прежде всего, стоит вести речь о переходе польского бомбардира из «Баварии», цвета которой он защищал с лета 2014 года, в «Барселону». За этот трансфер каталонцы отдали 45 миллионов евро, и пока ни на каплю не пожалели, ведь в 19 матчах за «блаугранас» в рамках Ла Лиги и Лиги чемпионов Роберт положил в ворота соперников 18 мячей.

С точки зрения зарплаты Левандовски также не обидели в «Барселоне». По неофициальной информации, поляк получает в каталонском клубе примерно столько же, как и Эден Азар в «Реале», однако про эффективность на поле этих двух футболистов вряд ли стоит даже заикаться – все и так очевидно. В личном плане Левандовски, у которого 31,6 миллионов подписчиков в Instagram, также пользуется у рекламодателей гораздо большей популярностью, нежели куда более молодой, но уже давно «списанный на берег» Эден Азар. В частности, у Левандовски хороший личный контракт с производителем спортивной экипировки Nike, а также поляк имеет собственную линию одежды - RL9. Все это позволило польскому форварду заработать около 8 миллионов долларов на сотрудничестве с различными компаниями, то есть за пределами футбольного поля.

Интересно, что в марте Роберт Левандовски, который с первого дня активно осуждает неспровоцированное и жестокое военное нападение россии на Украину, в одностороннем порядке разорвал рекламный контракт с китайской компанией Huawei. Сообщалось, что такое решение Левандовски принял после того, как в британской прессе появилось расследование, свидетельствовавшее о продолжении инвестиционной деятельности представителей Поднебесной на территории страны 404.

6. Эрлинг Холанд

Возраст: 22 года

Гражданство: Норвегия

Клуб: «Манчестер Сити»

Общий заработок за год: 39 млн долларов

Заработок на поле: 35 млн долларов

Заработок за пределами поля: 4 млн долларов



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Эрлинг Холанд также в 2022 году пошел на существенные перемены в своей жизни и карьере. После того, как норвежец заявил о себе на всю Европу благодаря успешным выступлениям за дортмундскую «Боруссию», для него пришло время двигаться дальше. Летом форвард за 60 миллионов евро перебрался в «Манчестер Сити», где получил существенно больший оклад, и это позволило ему ворваться в топ-6 футболистов мира, зарабатывающих больше всех.

Собственно, зарплата пока является ключевой статьей в общей сумме доходов Холанда по итогам 2022 года. Несмотря на широкую известность, Эрлинг пока и близко не является настолько медийно раскрученной фигурой, как те, о ком мы поговорим чуть ниже, а потому довольствуется 4 миллионами долларов прибыли, получаемой по спонсорским сделкам с Hyperice, Samsung и Viaplay. В Instagram у норвежца пока также поменьше подписчиков, даже на фоне Роберта Левандовски – 21,1 миллион.

Впрочем, в отношении Холанда, как прогнозируют эксперты, ситуация может кардинально измениться уже в самое ближайшее время. Дело в том, что по данным прессы, ныне активные торги с норвежцем ведут сразу три известные компании спортивной амуниции – Nike, Adidas и Puma. Только лишь за договор об эксклюзивном использовании продукции одного из указанных брендов Холанд может получить порядка 18 миллионов долларов в год – астрономическая сумма на рынке, но аналитики и эксперты считают ее вполне реальной, с учетом возраста и возрастающей популярности Холанда среди молодежи. В пользу Эрлинга также говорит тот факт, что ранее он носил бутсы и другую экипировку всех трех производителей (Nike, Adidas и Puma), а потому за эксклюзивность в аспекте сотрудничества с норвежцем между последними возникла серьезная конкуренция, которая и способна в конечном итоге принести существенные финансовые дивиденды Холанду.

5. Мохамед Салах

Возраст: 30 лет

Гражданство: Египет

Клуб: «Ливерпуль»

Общий заработок за год: 53 млн долларов

Заработок на поле: 35 млн долларов

Заработок за пределами поля: 18 млн долларов



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С 2017 года Мохамед Салах является звездой «Ливерпуля», благодаря стараниям и мастерству которой «красные» по итогам сезона-2019/20 наконец-то развеяли античемпионское заклятие английской Премьер-лиги, и стали лучшей командой турнира. Всего на счету египтянина к настоящему моменту 275 матчей за «красных», 170 забитых мячей и 68 результативных передач.

Летом нынешнего года в английской прессе было множество слухов относительно дальнейшей судьбы Салаха. Его контракт с «Ливерпулем» истекал в 2023 году, и сперва ряд источников сообщал, что «красные» якобы готовы довести сотрудничество с египтянином до конца, а затем отпустить того свободным агентом. Однако в процессе напряженных и длительных переговоров стороны все-таки пришли к взаимопониманию, в результате чего Салах подписал новое 3-летнее соглашение. По его условиям, египтянин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля», а с учетом различных бонусов и доплат, от футбольной деятельности в 2022 году Мохамед смог получить порядка 35 миллионов долларов.

В плане личных спонсорских соглашений, стоит выделять контракт, который Салах подписал с компанией Adidas. Он дает египтянину возможность существенно повысить доходы, а немецкому производителю спортивной одежды, обуви и аксессуаров – улучшить узнаваемость и имидж по всему миру, так как только подписчиков в Instagram у Салаха ныне насчитывается 54,4 миллиона.

4. Неймар

Возраст: 30 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Общий заработок за год: 87 млн долларов

Заработок на поле: 55 млн долларов

Заработок за пределами поля: 32 млн долларов



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Неймару еще в Бразилии удалось стать суперзвездой мирового футбола, по причине чего «Барселона», которая решилась выкупить форварда у «Сантоса», заплатила за него летом 2013 года 88 миллионов евро. В стане «блаугранас» бразилец с ходу стал одним из наиболее значимых футболистов основы, а в атаке составил непревзойденное трио MSN с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

В августе 2017 года Неймар решился на переход из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за 222 миллиона евро, что стало новым трансферным рекордом мирового футбола. Свой поступок бразилец объяснил желанием выйти из тени Лионеля Месси, и в статусе безоговорочного лидера новой команды всерьез побороться за «Золотой мяч». Однако с момента того перехода прошло уже пять лет, а самая престижная индивидуальная награда мирового футбола Неймару так и не покорилась.

Впрочем, последнее обстоятельство вовсе не мешает бразильцу заколачивать сумасшедшие деньги. По итогам уходящего года, Неймар в виде зарплаты, призовых и прочих отчислений за футбольную деятельность получил около 55 миллионов долларов. Еще 32 миллиона бразильцу принесли спонсорские соглашения, крайнее из которых Неймар заключил буквально за полтора месяца до старта ЧМ-2022 с катарской многонациональной телекоммуникационной компанией Ooredoo QSC. Неудивительно, что рекламных предложений вокруг бразильской звезды всегда хватает, ибо его база подписчиков в Instagram равна 193 миллионам.

3. Криштиану Роналду

Возраст: 37 лет

Гражданство: Португалия

Клуб: - (последний – «Манчестер Юнайтед»)

Общий заработок за год: 100 млн долларов

Заработок на поле: 40 млн долларов

Заработок за пределами поля: 60 млн долларов



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Сезон-2022/23 является, пожалуй, наиболее разочаровывающим в блестящей карьере Криштиану Роналду. В августе минувшего года португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед», но былой славы на «Олд Траффорд» так и не снискал. Когда летом «красные дьяволы» сменили главного тренера, то Эрик тен Хаг решил делать ставку на более молодых и перспективных, нежели 37-летний Роналду, исполнителей. Это привело сперва к значительному уменьшению игрового времени, которое получал португалец, а затем и к публичному конфликту футболиста с тренером и клубом, случившимся после скандального интервью Криштиану.

Перед стартом ЧМ-2022 «Манчестер Юнайтед» и Роналду приняли решение о досрочном расторжении сотрудничества, вследствие чего в Катар португалец поехал в статусе свободного агента. На мундиале Криштиану также не посчастливилось воплотить ключевую мечту – выиграть Кубок мира, хотя несмотря на это Роналду не собирается завершать международную карьеру и имеет планы еще сыграть как минимум на Евро-2024.

Несмотря на не самый лучший чисто с футбольной точки зрения отрезок в карьере, Криштиану Роналду остается самым высокооплачиваемым футболистом планеты по уровню доходов, генерируемых вне поля. Это происходит, прежде всего, благодаря таким партнерам как Nike, Herbalife и Livescore. Сотрудничать с Роналду стремятся многие известные компании и корпорации, что объясняется отнюдь не какой-то особой симпатией их владельцев к португальцу, а тем, что на Instagram Криштиану подписано свыше полумиллиарда человек, а если точнее – 514 миллионов! Феноменальная цифра…

2. Лионель Месси

Возраст: 35 лет

Гражданство: Аргентина

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Общий заработок за год: 120 млн долларов

Заработок на поле: 65 млн долларов

Заработок за пределами поля: 55 млн долларов



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В 2022 году Лионелю Месси уже удалось заработать 65 миллионов долларов от футбольных выступлений, но эта сумма может возрасти приблизительно на 20%, если сборная Аргентины станет чемпионом мира. В любом случае, уже сейчас понятно, что мундиаль в Катаре станет последним таковым в карьере Лео, потому как через четыре года он, скорее всего, будет созерцать за чемпионатом мира в США, Мексике и Канаде в качестве почетного вип-гостя, но никак не действующего игрока.

В отличие от Роналду, Месси пока еще удается держать себя в очень приличной форме. Например, в текущем клубном сезоне на счету аргентинца 7 голов и 10 ассистов в 13 матчах за «Пари Сен-Жермен» в рамках Лиги 1, а также 4 забитых мяча и 4 результативные передачи в 5 поединках Лиги чемпионов. Благодаря этому Месси непосредственно за футбольные успехи зарабатывает больше, нежели Роналду, который оказывается куда успешнее в маркетинговых вопросах.

По числу подписчиков в Instagram Лионель всерьез проигрывает Криштиану. У аргентинца 388 миллионов почитателей, что очень круто, но почти в полтора раза меньше, нежели у португальца. С другой стороны, для Месси личный комфорт и возможность более спокойно проводить время с семьей значит гораздо больше, чем для Роналду, из-за чего аргентинец под конец карьеры, вероятно, не поедет за деньгами в условную Саудовскую Аравию или ОАЭ, а предпочтет красиво завершить выступления где-то в США, где предметный интерес к нему давно приписывают «Интер Майами».

1. Килиан Мбаппе

Возраст: 23 лет

Гражданство: Франция

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Общий заработок за год: 128 млн долларов

Заработок на поле: 110 млн долларов

Заработок за пределами поля: 18 млн долларов

Главной трансферной сагой минувшего лета был вопрос с потенциальным уходом форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». У талантливого бомбардира истекал контракт с парижанами, и испанский гранд хотел воспользоваться этим обстоятельством, чтобы перетянуть звезду № 1 нынешней сборной Франции на «Сантьяго Бернабеу», где когда-то триумфально проявлял себя Зинедин Зидан.

Однако в итоге Мбаппе разочаровал президента «Реала» Флорентино Переса и многочисленных поклонников «бланкос», подписав новый трехлетний договор с ПСЖ. Именно это позволило Килиану получить фантастические деньги, непосредственно от футбольной деятельности. По оценкам экспертов, Мбаппе за 2022 год заработал около 110 миллионов долларов, куда помимо зарплаты и призовых вошли подъемные, полученные форвардом за пролонгацию сотрудничества с парижским грандом.

С маркетинговой составляющей у Мбаппе дела идут не настолько шикарно, как с футбольной. У Килиана 76,9 миллионов подписчиков в Instagram, что в разы меньше, чем у Роналду и Месси. С другой стороны, французскому бомбардиру только 23 года, а потому впереди у него еще немало времени, чтобы превзойти португальца и аргентинца. Кроме того, Мбаппе гораздо выше котируется в списке мировых топов у молодого поколения, что вполне объяснимо и естественно. Когда представители последнего подрастут, то Килиан еще больше ощутит финансовую поддержку их кошельков, ведь всевозможные спонсоры очень тонко чувствуют запросы и тенденции рынка.