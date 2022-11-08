Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл готов заплатить за Азара 20 млн евро
Англия
08 ноября 2022, 11:09 |
282
0

Ньюкасл готов заплатить за Азара 20 млн евро

«Сороки» заинтересованы в подписании бельгийского хавбека «Реала»

08 ноября 2022, 11:09 |
282
0
Ньюкасл готов заплатить за Азара 20 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Полузащитник Эден Азар, который принадлежит мадридскому «Реалу», стал приоритетной целью руководства «Ньюкасла» на январское трансферное окно. «Сороки» готовы приобрести 31-летнего бельгийца за 20 миллионов евро.

В свою очередь Азар, у которого не заладилась карьера в Испании, готов вернуться в Английскую Премьер-лигу. До перехода в «Реал» Эден выступал за лондонский «Челси».

Полузащитник присоединился к «Реалу» в 2019 году. Его трансфер обошелся мадридцам в 115 миллионов евро. За «сливочных» Азар провел 72 матча, забил семь мячей и сделал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Эден Азар готов покинуть «Реал» зимой.

По теме:
Сделают все возможное. Коринтианс начал переговоры с Шахтером по Майкону
Экс-вратарь Шахтера продолжит карьеру в Армении
Эден Азар готов покинуть Реал зимой
Ньюкасл трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Реал Мадрид Эден Азар
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник El Nacional
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер – не Шахтер, не Динамо. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19
Футбол | 07 ноября 2022, 20:40 0
Лидер – не Шахтер, не Динамо. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19
Лидер – не Шахтер, не Динамо. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19

На первой строчке находится львовский «Рух» с 26 очками

Мертенс и Кудерметова выиграли в паре Итоговый турнир WTA
Теннис | 08 ноября 2022, 03:27 1
Мертенс и Кудерметова выиграли в паре Итоговый турнир WTA
Мертенс и Кудерметова выиграли в паре Итоговый турнир WTA

В уныние повергнуты уже экс-чемпионки – Барбора Крейчикова и Катерина Синякова из Чехии

Первое поражение в чемпионате. Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано
Футбол | 07.11.2022, 23:59
Первое поражение в чемпионате. Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано
Первое поражение в чемпионате. Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Бокс | 07.11.2022, 11:13
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
Футбол | 07.11.2022, 22:50
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, с кем Днепр-1 сыграет в 1/16 финала Лиги конференций
Стало известно, с кем Днепр-1 сыграет в 1/16 финала Лиги конференций
07.11.2022, 15:18 34
Футбол
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
06.11.2022, 16:57 78
Футбол
Favbet Foundation вместе с партнерами передал ВСУ пять автомобилей
Favbet Foundation вместе с партнерами передал ВСУ пять автомобилей
07.11.2022, 16:22
Другие виды
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
06.11.2022, 13:40 9
Футбол
Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
06.11.2022, 18:47 4
Теннис
34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
06.11.2022, 08:26
Теннис
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
07.11.2022, 01:40
Биатлон
«Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт
«Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт
07.11.2022, 15:25 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности