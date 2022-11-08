Ньюкасл готов заплатить за Азара 20 млн евро
«Сороки» заинтересованы в подписании бельгийского хавбека «Реала»
Полузащитник Эден Азар, который принадлежит мадридскому «Реалу», стал приоритетной целью руководства «Ньюкасла» на январское трансферное окно. «Сороки» готовы приобрести 31-летнего бельгийца за 20 миллионов евро.
В свою очередь Азар, у которого не заладилась карьера в Испании, готов вернуться в Английскую Премьер-лигу. До перехода в «Реал» Эден выступал за лондонский «Челси».
Полузащитник присоединился к «Реалу» в 2019 году. Его трансфер обошелся мадридцам в 115 миллионов евро. За «сливочных» Азар провел 72 матча, забил семь мячей и сделал 11 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Эден Азар готов покинуть «Реал» зимой.
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