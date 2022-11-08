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Испания
08 ноября 2022, 07:28 | Обновлено 08 ноября 2022, 07:43
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Эден Азар готов покинуть Реал зимой

31-летний бельгиец хочет получать стабильную игровую практику

08 ноября 2022, 07:28 | Обновлено 08 ноября 2022, 07:43
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Эден Азар готов покинуть Реал зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Полузащитник «Реала» Эден Азар с большой долей вероятности покинет команду. Произойдет это зимой, с открытием трансферного окна.

По данным источника, 31-летний бельгиец понимает, что пробиться в основной состав при Карло Анчелотти будет сложно. Азар хочет получать стабильную игровую практику.

Контракт Эдена Азара с «Реалом» действует до лета 2024 года. Оценивается хавбек в 7,5 млн евро. В текущем сезоне полузащитник появился на поле в 6 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

Напомним, накануне «Реал» сенсационно проиграл «Райо Вальекано».

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Источник Marca
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