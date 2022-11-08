Эден Азар готов покинуть Реал зимой

Полузащитник «Реала» Эден Азар с большой долей вероятности покинет команду. Произойдет это зимой, с открытием трансферного окна.

По данным источника, 31-летний бельгиец понимает, что пробиться в основной состав при Карло Анчелотти будет сложно. Азар хочет получать стабильную игровую практику.

Контракт Эдена Азара с «Реалом» действует до лета 2024 года. Оценивается хавбек в 7,5 млн евро. В текущем сезоне полузащитник появился на поле в 6 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

Напомним, накануне «Реал» сенсационно проиграл «Райо Вальекано».