Эден Азар готов покинуть Реал зимой
31-летний бельгиец хочет получать стабильную игровую практику
Полузащитник «Реала» Эден Азар с большой долей вероятности покинет команду. Произойдет это зимой, с открытием трансферного окна.
По данным источника, 31-летний бельгиец понимает, что пробиться в основной состав при Карло Анчелотти будет сложно. Азар хочет получать стабильную игровую практику.
Контракт Эдена Азара с «Реалом» действует до лета 2024 года. Оценивается хавбек в 7,5 млн евро. В текущем сезоне полузащитник появился на поле в 6 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
Напомним, накануне «Реал» сенсационно проиграл «Райо Вальекано».
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