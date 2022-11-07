Первое поражение в чемпионате. Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано
«Реал» имеет 32 очка и занимает второе место, в двух баллах позади «Барсы»
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде уступил «Райо Вальекано» со счетом 2:3.
Это первое поражение галактикос в национальном чемпионате в текущем сезоне.
У королевского клуба голы забили Лука Модрич и Эдер Милитау. А у хозяев отличились Санти Комесанья, Альваро Гарсия и Оскар Трехо.
На 61-й минуте был удален из технической зоны главный тренер «Райо» Андони Ираола.
«Реал» имеет 32 очка и занимает 2-е место, позади «Барсы» (34). У «Райо Вальекано» 21 очко и 8-я позиция.
Ла Лига. 13-й тур, 7 ноября
Райо Вальекано – Реал – 3:2
Голы: Комесанья, 5, Альваро Гарсия, 44, Трехо, 67 (пен) – Модрич, 37 (пен), Эдер Милитау, 41.
Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Унаи Лопес, 71), Гарсия (Сальви Санчес, 88), Паласон (Чаваррия, 88), Комесанья (Сисс, 79), Оскар Валентин, Камельо (Фалькао, 88).
Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 85), Алаба, Милитао, Менди (Начо, 85), Модрич (Мариано Диас, 79), Вальверде, Тчуамени (Камавинга, 69), Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго.
Предупреждения: Катена (2), Винисиус Жуниор (11), Трехо (48), Модрич (60), Карвахаль (65), Родриго (70), Балиу (87), Чаваррия (90), Васкес (90).
Удаление: Ираола (61).
🏁 FP: @RayoVallecano 3-2 @realmadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 7, 2022
⚽ Santi Comesaña 05', Álvaro 44', Óscar Trejo 67' (p); @lukamodric10 37' (p), @edermilitao 41'#RayoRealMadrid | #Emirates pic.twitter.com/xUIf15vYAK
События матча
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