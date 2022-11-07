Первое поражение в чемпионате. Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде уступил «Райо Вальекано» со счетом 2:3.

Это первое поражение галактикос в национальном чемпионате в текущем сезоне.

У королевского клуба голы забили Лука Модрич и Эдер Милитау. А у хозяев отличились Санти Комесанья, Альваро Гарсия и Оскар Трехо.

На 61-й минуте был удален из технической зоны главный тренер «Райо» Андони Ираола.

«Реал» имеет 32 очка и занимает 2-е место, позади «Барсы» (34). У «Райо Вальекано» 21 очко и 8-я позиция.

Ла Лига. 13-й тур, 7 ноября

Райо Вальекано – Реал – 3:2

Голы: Комесанья, 5, Альваро Гарсия, 44, Трехо, 67 (пен) – Модрич, 37 (пен), Эдер Милитау, 41.

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Унаи Лопес, 71), Гарсия (Сальви Санчес, 88), Паласон (Чаваррия, 88), Комесанья (Сисс, 79), Оскар Валентин, Камельо (Фалькао, 88).

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 85), Алаба, Милитао, Менди (Начо, 85), Модрич (Мариано Диас, 79), Вальверде, Тчуамени (Камавинга, 69), Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго.

Предупреждения: Катена (2), Винисиус Жуниор (11), Трехо (48), Модрич (60), Карвахаль (65), Родриго (70), Балиу (87), Чаваррия (90), Васкес (90).

Удаление: Ираола (61).