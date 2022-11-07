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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
07.11.2022, FT 3 : 2
Реал Мадрид
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Испания
07 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 08 ноября 2022, 00:54
503
2

Первое поражение в чемпионате. Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано

«Реал» имеет 32 очка и занимает второе место, в двух баллах позади «Барсы»

07 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 08 ноября 2022, 00:54
503
2
Первое поражение в чемпионате. Реал сенсационно проиграл Райо Вальекано
ФК Реал Мадрид

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде уступил «Райо Вальекано» со счетом 2:3.

Это первое поражение галактикос в национальном чемпионате в текущем сезоне.

У королевского клуба голы забили Лука Модрич и Эдер Милитау. А у хозяев отличились Санти Комесанья, Альваро Гарсия и Оскар Трехо.

На 61-й минуте был удален из технической зоны главный тренер «Райо» Андони Ираола.

«Реал» имеет 32 очка и занимает 2-е место, позади «Барсы» (34). У «Райо Вальекано» 21 очко и 8-я позиция.

Ла Лига. 13-й тур, 7 ноября

Райо Вальекано – Реал – 3:2

Голы: Комесанья, 5, Альваро Гарсия, 44, Трехо, 67 (пен) – Модрич, 37 (пен), Эдер Милитау, 41.

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Унаи Лопес, 71), Гарсия (Сальви Санчес, 88), Паласон (Чаваррия, 88), Комесанья (Сисс, 79), Оскар Валентин, Камельо (Фалькао, 88).

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 85), Алаба, Милитао, Менди (Начо, 85), Модрич (Мариано Диас, 79), Вальверде, Тчуамени (Камавинга, 69), Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго.

Предупреждения: Катена (2), Винисиус Жуниор (11), Трехо (48), Модрич (60), Карвахаль (65), Родриго (70), Балиу (87), Чаваррия (90), Васкес (90).

Удаление: Ираола (61).

События матча

67’
ГОЛ ! С пенальти забил Оскар Трехо (Райо Вальекано).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Эдер Милитао (Реал Мадрид).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Комесана (Райо Вальекано).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Макс Максов
Ну Барса, може зачепитись в цьому сезоні за чемпіонство...
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Gargantua
Реал был абсолютно стоячий
Райо не хватило наглости, они просто боялись раскрываться, а то могли и больше выиграть.
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