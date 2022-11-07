В понедельник, 7 сентября, в Мадриде на стадионе «Эстадио де Вальекас» состоится матч тринадцатого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют мадридские «Райо Вальекано» и «Реал». Стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры из Валенсии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Райо Вальекано



Футбольные болельщики, которые не особо разбираются в испанских реалиях, навряд ли догадываются, что в этой стране мадридским дерби называют не только лишь противостояние двух наиболее именитых коллективов, «Реала» и «Атлетико», зачастую забывая о существовании вполне себе самобытного коллектива «Райо Вальекано». Команда, основанная в 1924 году, базируется в рабочем районе Пуэнте-де-Вальекас, что во много объясняет отсутствие у нее зажиточного положения, которым располагают принципиальные соперники. Однако изредка случаются светлые моменты в истории «великанов», и они уже шесть раз обыгрывали «Реал» из 40 случаев очных противостояний.

В новом сезоне чуда ждать не приходилось, поэтому финансовых вливаний «Райо» ждать было неоткуда. Тем не менее, сравнительно небольшие траты объемом в 1/9 от общей стоимости состава позволили команде закрепиться в середине турнирной таблицы, и даже больше – в предыдущих четырех встречах она не знала поражений, тогда как две последние игры и вовсе завершились победами. Конечно, «Кадис» и «Севилья» сейчас переживают далеко не самые лучшие времена, однако в ситуации, когда есть вариант добыть очки, футболисты Андони Ираолы точно не станут смотреть на имя соперников. Очевидно, что в этом дерби у «пчел» есть вариант повторить шокирующие 2:10 образца 2015 года, однако в такой исход в современных реалиях верится слабо – уж слишком хорош в последнее время «Райо» и уж слишком много вопросов оставляет после своих матчей «Реал».

Реал



От действующих обладателей трофея Лиги чемпионов УЕФА в подошедшем к концу групповом этапе уже нового розыгрыша ожидали увидеть уверенное преодоление турнирной дистанции. Однако мадридский «Реал» умудрился до последнего тура сохранять неочевидность своей лидерской позиции, однако разгром шотландского «Селтика» (5:1) окончательно снял все вопросы. До начала чемпионата мира-2022 остается совсем немного времени, поэтому «бланкос» успеют провести всего две игры в национальном первенстве, каждая из которых, несмотря на вопросы к текущему положению дел у «Райо» и «Кадиса», будут иметь для команды Карло Анчелотти большое значение.

Для того, чтобы это осознать в полной мере, достаточно просто взглянуть в турнирную таблицу, где на данный момент мы не увидим «Реал» на первой строчке. Дело в том, что каталонская «Барселона» обыграла «Альмерию» в матче на выходных (2:0), и теперь именно она возглавляет чемпионскую гонку с отрывом в два очка. На данном этапе сезона этот факт может для кого-то показаться не столь принципиальным, однако видеть извечного соперника впереди себя ни одной из команд не понравится. Впрочем, «Реал» может относительное легко исправить данную ситуации, не даром ведь «бланкос» остаются единственной командой, которая еще не проигрывала в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Ориентировочные составы



«Райо Вальекано»: Димитриевски – Ф. Гарсия, Катена, Лежен, Балию – Валентин, Комесанья – А. Гарсия, Трехо, Паласон – Камельо.

«Реал»: Куртуа – Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль – Камавинга, Чуамени, Модрич – Винисиус, Родриго, Вальверде.

Не сыграют: Нтека, Де Томас, Посо – Кроос, Рюдигер.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости смогут одержать очередную тяжелую победу. Нашей ставкой будет позиция – «Реал» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.15 по линии Parimatch.

7 ноября, понедельник