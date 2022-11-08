В матче 13-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде уступил «Райо Вальекано» со счетом 2:3. Это первое поражение галактикос в национальном чемпионате в текущем сезоне.

У королевского клуба голы забили Лука Модрич и Эдер Милитау. А у хозяев отличились Санти Комесанья, Альваро Гарсия и Оскар Трехо. На 61-й минуте был удален из технической зоны главный тренер «Райо» Андони Ираола.

«Реал» имеет 32 очка и занимает 2-е место, позади «Барсы» (34). У «Райо Вальекано» 21 очко и 8-я позиция.

Ла Лига. 13-й тур, 7 ноября

Райо Вальекано – Реал – 3:2

Голы: Комесанья, 5, Альваро Гарсия, 44, Трехо, 67 (пен) – Модрич, 37 (пен), Эдер Милитау, 41.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Комесанья, 5 мин.

ГОЛ! 1:1. Модрич, 37 мин (пен)

ГОЛ! 1:2. Эдер Милитау, 41 мин.

ГОЛ! 2:2. Альваро Гарсия, 44 мин.

ГОЛ! 3:2. Трехо, 67 мин (пен).