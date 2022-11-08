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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
07.11.2022, FT 3 : 2
Реал Мадрид
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Испания
08 ноября 2022, 00:40 | Обновлено 08 ноября 2022, 00:54
71
0

Райо Вальекано – Реал – 3:2. Громкая сенсация. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Испании

08 ноября 2022, 00:40 | Обновлено 08 ноября 2022, 00:54
71
0
Райо Вальекано – Реал – 3:2. Громкая сенсация. Видео голов и обзор матча
ФК Реал Мадрид

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде уступил «Райо Вальекано» со счетом 2:3. Это первое поражение галактикос в национальном чемпионате в текущем сезоне.

У королевского клуба голы забили Лука Модрич и Эдер Милитау. А у хозяев отличились Санти Комесанья, Альваро Гарсия и Оскар Трехо. На 61-й минуте был удален из технической зоны главный тренер «Райо» Андони Ираола.

«Реал» имеет 32 очка и занимает 2-е место, позади «Барсы» (34). У «Райо Вальекано» 21 очко и 8-я позиция.

Ла Лига. 13-й тур, 7 ноября

Райо Вальекано – Реал – 3:2

Голы: Комесанья, 5, Альваро Гарсия, 44, Трехо, 67 (пен) – Модрич, 37 (пен), Эдер Милитау, 41.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Комесанья, 5 мин.

ГОЛ! 1:1. Модрич, 37 мин (пен)

ГОЛ! 1:2. Эдер Милитау, 41 мин.

ГОЛ! 2:2. Альваро Гарсия, 44 мин.

ГОЛ! 3:2. Трехо, 67 мин (пен).

События матча

67’
ГОЛ ! С пенальти забил Оскар Трехо (Райо Вальекано).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Эдер Милитао (Реал Мадрид).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Комесана (Райо Вальекано).
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Источник Sport.ua
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