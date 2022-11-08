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08 ноября 2022, 01:12 |
92
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам не хватает свежести»

Наставник «Реала» – о матче с «Райо Вальекано» (2:3)

08 ноября 2022, 01:12 |
92
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам не хватает свежести»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал первое поражение подопечных в нынешнем сезоне чемпионата Испании, которое постигло их в игре с «Райо Вальекано» (2:3). Итальянский специалист посетовал на усталость игроков своей команды.

«Нам не хватает свежести, но это нормально после большого количества матчей. Нам нужно сделать оценку первой части сезона. Сегодня нас беспокоит поражение, но у нас хорошее положение в чемпионате Испании и мы в 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь нужно хорошо завершить матч с «Кадисом», – рассказал Анчелотти.

«Реал» в турнирной таблице испанской Примеры после 13 туров занимает второе место, имея в актива 32 очка. От «Барселоны», которая лидирует, подопечные Анчелотти отстают на два очка. В 14-м туре «галактикос» сыграют на своем поле с «Кадисом». Поединок состоится 10 ноября.

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Источник AS
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