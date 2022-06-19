Ливерпуль решил отпустить Салаха летом 2023 года
Форвард может покинуть клуб на правах свободного агента
Руководство «Ливерпуля» готово отпустить форварда Мохамеда Салаха летом 2023 года на правах свободного агента.
Как сообщает Daily Mirror, в английском клубе надеются, что такое решение не окажет негативного влияния на его игру в следующем сезоне.
Контракт Салаха с «красными» истекает 30 июня 2023 года.
В завершившемся сезоне в активе Салаха 31 гол и 16 результативных передач в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах.
Отметим, что этим летом «Ливерпуль» покинет Садио Мане.
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