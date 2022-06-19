Ливерпуль решил отпустить Салаха летом 2023 года

Руководство «Ливерпуля» готово отпустить форварда Мохамеда Салаха летом 2023 года на правах свободного агента.

Как сообщает Daily Mirror, в английском клубе надеются, что такое решение не окажет негативного влияния на его игру в следующем сезоне.

Контракт Салаха с «красными» истекает 30 июня 2023 года.

В завершившемся сезоне в активе Салаха 31 гол и 16 результативных передач в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Отметим, что этим летом «Ливерпуль» покинет Садио Мане.