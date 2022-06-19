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  4. Ливерпуль решил отпустить Салаха летом 2023 года
Англия
19 июня 2022, 10:27 |
259
0

Ливерпуль решил отпустить Салаха летом 2023 года

Форвард может покинуть клуб на правах свободного агента

19 июня 2022, 10:27 |
259
0
Ливерпуль решил отпустить Салаха летом 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Руководство «Ливерпуля» готово отпустить форварда Мохамеда Салаха летом 2023 года на правах свободного агента.

Как сообщает Daily Mirror, в английском клубе надеются, что такое решение не окажет негативного влияния на его игру в следующем сезоне.

Контракт Салаха с «красными» истекает 30 июня 2023 года.

В завершившемся сезоне в активе Салаха 31 гол и 16 результативных передач в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Отметим, что этим летом «Ливерпуль» покинет Садио Мане.

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Источник Daily Mirror
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