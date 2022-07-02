Вчера «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с Мохамедом Салахом до 2025 года.

Переговоры велись долго и тяжело – финансовые требования 30-летнего египтянина были очень высокими. В итоге по новому контракту Салах стал самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля».

Его зарплата будет составлять 350 тысяч фунтов в неделю (18,2 миллиона фунтов в год). Также в соглашении прописаны различные бонусы. Суммарно за три года Салах заработает более 55 миллионов фунтов.