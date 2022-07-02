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  4. Салах стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Ливерпуля
Англия
02 июля 2022, 13:05 |
1080
0

Салах стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Ливерпуля

Недавно форвард продлил контракт

02 июля 2022, 13:05 |
1080
0
Салах стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с Мохамедом Салахом до 2025 года.

Переговоры велись долго и тяжело – финансовые требования 30-летнего египтянина были очень высокими. В итоге по новому контракту Салах стал самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля».

Его зарплата будет составлять 350 тысяч фунтов в неделю (18,2 миллиона фунтов в год). Также в соглашении прописаны различные бонусы. Суммарно за три года Салах заработает более 55 миллионов фунтов.

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ОФИЦИАЛЬНО. Салах продлил контракт с Ливерпулем до 2025 года
Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник The Telegraph
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