Салах стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Ливерпуля
Недавно форвард продлил контракт
Вчера «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с Мохамедом Салахом до 2025 года.
Переговоры велись долго и тяжело – финансовые требования 30-летнего египтянина были очень высокими. В итоге по новому контракту Салах стал самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля».
Его зарплата будет составлять 350 тысяч фунтов в неделю (18,2 миллиона фунтов в год). Также в соглашении прописаны различные бонусы. Суммарно за три года Салах заработает более 55 миллионов фунтов.
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