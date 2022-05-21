ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ

ПСЖ перед матчем последнего тура нынешнего сезона чемпионата Франции объявил о новом контракте форварда Килиана Мбаппе.

Игрок получил договор до лета 2025 года.

Главным претендентом на Килиана был «Реал», который до последнего верил в подписание, но ПСЖ сумел убедить футболиста.

23-летний нападающий в составе ПСЖ провел 216 матчей и забил 168 голов.

Выиграл четыре титула Лиги 1, три Кубка Франции и два Кубка французской Лиги.