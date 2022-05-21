Франция21 мая 2022, 22:10 | Обновлено 21 мая 2022, 22:16
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ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
Форвард решил остаться в Париже
21 мая 2022, 22:10 | Обновлено 21 мая 2022, 22:16
2748
3
ПСЖ перед матчем последнего тура нынешнего сезона чемпионата Франции объявил о новом контракте форварда Килиана Мбаппе.
Игрок получил договор до лета 2025 года.
Главным претендентом на Килиана был «Реал», который до последнего верил в подписание, но ПСЖ сумел убедить футболиста.
23-летний нападающий в составе ПСЖ провел 216 матчей и забил 168 голов.
Выиграл четыре титула Лиги 1, три Кубка Франции и два Кубка французской Лиги.
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Ну и лох, бабло выбрал
Бабло бабло бабло
Дурний, з ними ЛЧ не виграєш, а Ліга 1, то таке. Гроші перемагають, як виявилось.
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