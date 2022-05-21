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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
Франция
21 мая 2022, 22:10 | Обновлено 21 мая 2022, 22:16
2748
3

ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ

Форвард решил остаться в Париже

21 мая 2022, 22:10 | Обновлено 21 мая 2022, 22:16
2748
3
ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
psg.fr

ПСЖ перед матчем последнего тура нынешнего сезона чемпионата Франции объявил о новом контракте форварда Килиана Мбаппе.

Игрок получил договор до лета 2025 года.

Главным претендентом на Килиана был «Реал», который до последнего верил в подписание, но ПСЖ сумел убедить футболиста.

23-летний нападающий в составе ПСЖ провел 216 матчей и забил 168 голов.

Выиграл четыре титула Лиги 1, три Кубка Франции и два Кубка французской Лиги.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид чемпионат Франции по футболу
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Источник ФК ПСЖ
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NachoBarbero
Ну и лох, бабло выбрал
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+2
Roma513
Бабло бабло бабло
Ответить
0
Віталій Ткачук
Дурний, з ними ЛЧ не виграєш, а Ліга 1, то таке. Гроші перемагають, як виявилось.
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0
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