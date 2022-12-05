Англия и Франция сразятся в 1/4 финала ЧМ-2022, Дудченко забежал в топ-20
Главные новости за 4 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 4 декабря.
1. Львы покусали львов. Сборная Англии уверенно шагнула в четвертьфинал. Англичане разгромили Сенегал.
2. Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022. Президент Франции Эмманюэль Макрон полностью угадал счет и авторов голов.
3. С кем сыграет Англия? Стала известна еще одна четвертьфинальная пара ЧМ. Матч 1/4 финала Англия – Франция состоится 10 декабря в 21:00 по Киеву.
4. СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне. «Горняки» надеются, что топ-клубы в процессе торгов существенно взвинтят стоимость вингера.
5. Контиолахти-2022. Симон выиграла преследование, украинки провалили гонку. Анна Кривонос и Дарья Блашко не смогли прорваться в зачетную зону.
6. Контиолахти-2022. Йоханнес Бё выиграл персьют, Дудченко забежал в топ-20. Победитель спринта лидировал на протяжении всего преследования.
7. Фьюри на скорости переехал Чисору. Далее по пути Усик и Джойс. Тайсон не собирается сбавлять обороты.
8. Беринчик побил Менди. Бой был не только за титул, но и за будущее. Возможно, украинца ждет мощный европейский опыт.
9. Идре-2022. Александра Меркушина стала лучшей из украинок в спринте. Выиграла гонку Селина Гротиан из Германии.
10. Томпсон досрочно финишировал Холланда в ярком бою UFC. В американском Орландо, штат Флорида, состоялся турнир UFC on ESPN 42.
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