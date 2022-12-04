С кем сыграет Англия? Стала известна еще одна четвертьфинальная пара ЧМ
Матч 1/4 финала Англия – Франция состоится 10 декабря в 21:00 по Киеву
По итогам второго игрового дня матчей 1/8 финала ЧМ-2022 стала известна вторая пара четвертьфиналистов.
Сборная Франции обыграла команду Польши со счетом 3:1, а Англия разгромила Сенегал со счетом 3:0.
Четвертьфинальный матч Англия – Франция состоится 10 декабря в 21:00 по Киеву.
Ранее стало известно, что поединок 1/4 финала Нидерланды – Аргентина состоится 9 декабря в 21:00 по Киеву.
Чемпионат мира 2022 по футболу
Пары 1/8 финала (по сетке)
- 3 декабря. 17:00. Нидерланды – США – 3:1
- 3 декабря. 21:00. Аргентина – Австралия – 2:1
- 5 декабря. 17:00. Япония – Хорватия
- 5 декабря. 21:00. Бразилия – Южная Корея
- 4 декабря. 21:00. Англия – Сенегал – 3:0
- 4 декабря. 17:00. Франция – Польша – 3:1
- 6 декабря. 17:00. Марокко – Испания
- 6 декабря. 21:00. Португалия – Швейцария
Пары 1/4 финала
- 9 декабря. 21:00. Нидерланды – Аргентина
- 10 декабря. 21:00. Англия – Франция
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