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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 23:10 | Обновлено 04 декабря 2022, 23:33
1154
7

С кем сыграет Англия? Стала известна еще одна четвертьфинальная пара ЧМ

Матч 1/4 финала Англия – Франция состоится 10 декабря в 21:00 по Киеву

04 декабря 2022, 23:10 | Обновлено 04 декабря 2022, 23:33
1154
7
С кем сыграет Англия? Стала известна еще одна четвертьфинальная пара ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам второго игрового дня матчей 1/8 финала ЧМ-2022 стала известна вторая пара четвертьфиналистов.

Сборная Франции обыграла команду Польши со счетом 3:1, а Англия разгромила Сенегал со счетом 3:0.

Четвертьфинальный матч Англия – Франция состоится 10 декабря в 21:00 по Киеву.

Ранее стало известно, что поединок 1/4 финала Нидерланды – Аргентина состоится 9 декабря в 21:00 по Киеву.

Чемпионат мира 2022 по футболу

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 3 декабря. 17:00. Нидерланды – США – 3:1
  • 3 декабря. 21:00. Аргентина – Австралия – 2:1
  • 5 декабря. 17:00. Япония – Хорватия
  • 5 декабря. 21:00. Бразилия – Южная Корея
  • 4 декабря. 21:00. Англия – Сенегал – 3:0
  • 4 декабря. 17:00. Франция – Польша – 3:1
  • 6 декабря. 17:00. Марокко – Испания
  • 6 декабря. 21:00. Португалия – Швейцария

Пары 1/4 финала

  • 9 декабря. 21:00. Нидерланды – Аргентина
  • 10 декабря. 21:00. Англия – Франция

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Serg Babak
пара достойная финала
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+2
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GloryUkraine
Не люблю французів, але вони мають дуже сильну команду. 
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+1
Canadian_stallion
Важко уявити поразку Франції… але Англія дуже мені імпонує 
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0
solomon
1/4 жирна вимальовується
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0
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