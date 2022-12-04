С кем сыграет Англия? Стала известна еще одна четвертьфинальная пара ЧМ

По итогам второго игрового дня матчей 1/8 финала ЧМ-2022 стала известна вторая пара четвертьфиналистов.

Сборная Франции обыграла команду Польши со счетом 3:1, а Англия разгромила Сенегал со счетом 3:0.

Четвертьфинальный матч Англия – Франция состоится 10 декабря в 21:00 по Киеву.

Ранее стало известно, что поединок 1/4 финала Нидерланды – Аргентина состоится 9 декабря в 21:00 по Киеву.

Чемпионат мира 2022 по футболу

Пары 1/8 финала (по сетке)

3 декабря. 17:00. Нидерланды – США – 3:1

– США – 3:1 3 декабря. 21:00. Аргентина – Австралия – 2:1

– Австралия – 2:1 5 декабря. 17:00. Япония – Хорватия

5 декабря. 21:00. Бразилия – Южная Корея

4 декабря. 21:00. Англия – Сенегал – 3:0

– Сенегал – 3:0 4 декабря. 17:00. Франция – Польша – 3:1

– Польша – 3:1 6 декабря. 17:00. Марокко – Испания

6 декабря. 21:00. Португалия – Швейцария

Пары 1/4 финала

9 декабря. 21:00. Нидерланды – Аргентина

10 декабря. 21:00. Англия – Франция

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