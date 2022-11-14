В понедельник, 14 ноября, в матче 13-го тура «Рух» на «Арене Львов» будет принимать «Минай», которому раньше еще ни разу не проигрывал в УПЛ.

Рух

В прошлом туре руховцы потерпели первое поражение во львовском дербе от земляков из «Львова». В этот раз «Рух» встретится с географическими соседями, которые к тому же возглавляет воспитанник львовского футбола Владимир Шаран.

«Желто-черные» в УПЛ на своем поле пропускают голы в течение рекордных для клуба 6 игр (9 голов) и будут стремиться прервать этот сериал в понедельник. Что касается кадровых проблем главного тренера «Руха» Леонида Кучука, то будет пропускать игру удаленный с поля в прошлом туре Богдан Бойчук.

Минай

«Минай» в предыдущих трех матчах чемпионата очков не набирал и на «Арене Львов» будет стремиться завершить эту полосу. К тому же, если подопечные Владимира Шарана победят, то опередят «Рух» в турнирной таблице. Кстати, в нынешнем чемпионате «Минай» в гостях набрал больше очков – 7, чем дома – 2.

С особым настроением готовится к игре вратарь «Миная» Александр Бандура, который в свое время провел за «Рух» во всех турнирах 30 игр, а в понедельник может провести 200-й матч в УПЛ.

Статистика встреч

Ранее «Рух» провел в УПЛ три поединка с «Минаем» и ни разу не проигрывал: победа и две ничьи. Предыдущий домашний поединок «желто-черных» с закарпатцами состоялся 24 октября 2021 года и завершился боевой ничьей – 2:2, причем руховцы дважды по ходу матча сравнивали счет. У гостей тогда голы забивали Рустам Ахмедзаде и Дмитрий Билоног, у хозяев – Фабрисио Альваренга и Юрий Климчук.

Фемида

Арбитром матча назначен один из самых опытных украинских арбитров - Николай Балакин (Киевская область), который проведет юбилейный, 70-й, матч в УПЛ. Раньше «Минай» при Балакине провел две игры в чемпионатах и еще не проигрывал – одна победа и ничья. «Рух» же при этом арбитре проведет третью игру в УПЛ, а в предыдущих матчах очков не набирал.

Прогноз на противостояние

«Минай» на полях соперников очков не набирает три матча подряд. «Рух» после поражения во львовском дерби попытается реабилитироваться. В предстоящей встрече спрогнозируем минимальную победу «руховцев».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Роман, Дидык, Слюсар, Лях, Таллес, Сапуга, Довгий, Соломон, Мысык, Климчук.

«Минай»: Бандура, Горин, Гончар, Немчанинов, Трубочкин, Витенчук, Воробчак, Хахлев, Твердохлиб, Кулиев, Коломоец.

14 ноября, понедельник