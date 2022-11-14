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Чемпионат Украины
Рух Львов
14.11.2022, FT 1 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 20:56 | Обновлено 14 ноября 2022, 20:57
330
0

Рух – Минай – 1:1. Ничья во Львове. Видео голов и обзор матча

Команды победителя не выявили

14 ноября 2022, 20:56 | Обновлено 14 ноября 2022, 20:57
330
0
Рух – Минай – 1:1. Ничья во Львове. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 14 ноября, «Рух» в 13-м туре УПЛ сыграл вничью 1:1 с «Минаем». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

«Рух» – «Минай» – 1:1
Голы: Климчук, 24 (пен.) – Трубочкин, 63

«Рух»: Ледвий – Лях, Слюбик, Слюсар, Роман – Сапуга, Федорчук (Довгий, 39) – Климчук, Таллес, Соломон-Отабор – Карабин (Альваренга, 70).

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Немчанинов, Горин, Гончар (Трубочкин, 41) – Хахлев, Витенчук – Кулиев, Твердохлеб (Байдал, 57), Воробчак (Чуев, 74) – Колесник (Рогозинский, 73).

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Трубочкин (Минай).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Климчук (Рух Львов).
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Источник Sport.ua
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