Рух – Минай – 1:1. Ничья во Львове. Видео голов и обзор матча
Команды победителя не выявили
Сегодня, 14 ноября, «Рух» в 13-м туре УПЛ сыграл вничью 1:1 с «Минаем». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.
«Рух» – «Минай» – 1:1
Голы: Климчук, 24 (пен.) – Трубочкин, 63
«Рух»: Ледвий – Лях, Слюбик, Слюсар, Роман – Сапуга, Федорчук (Довгий, 39) – Климчук, Таллес, Соломон-Отабор – Карабин (Альваренга, 70).
«Минай»: Бандура – Дмитрук, Немчанинов, Горин, Гончар (Трубочкин, 41) – Хахлев, Витенчук – Кулиев, Твердохлеб (Байдал, 57), Воробчак (Чуев, 74) – Колесник (Рогозинский, 73).
События матча
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