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Рух Львов
14.11.2022, FT 1 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 16:59 | Обновлено 14 ноября 2022, 17:11
149
0

Топтание на месте. Рух расписал мировую с Минаем на Арене Львов

Второе подряд принципиальное региональное противостояние команда Леонида Кучука завершила без победы

14 ноября 2022, 16:59 | Обновлено 14 ноября 2022, 17:11
149
0
Топтание на месте. Рух расписал мировую с Минаем на Арене Львов
УПЛ

После поражения во львовском дерби главный тренер «Руха» Леонид Кучук произвел существенные изменения в стартовом составе своих подопечных. Вместо Панькива, Довгого, Дидыка и Энобахара на поле вышли Ледвий, Слюбик, Карабин и вернулся после дисквалификации Сапуга. Для 19-летнего вратаря Ледвия, кстати, это была первая игра в УПЛ. В составе «Миная» Владимир Шаран после поражения в прошлом туре осуществил лишь две ротации: вместо Трубочкина и Коломойца в игру вступили Дмитрук и Колесник.

Как и ожидалось, хозяева поля активнее начали эту игру. Пройти массированную оборону «Миная» было не просто, поэтому в ход пошли дальние удары, но, например, Сапуге не хватило точности. Руховцы выполнили несколько угловых, но защитники гостей успевали опережать соперников.

И все же в середине тайма «желто-черные» открыли счет. Горин головой отбрасывал мяч назад вратарю, Климчук пошел на перехват и был сбит вратарем Бандурой, который, кстати, проводил 200-й матч в УПЛ. Балакин был рядом и назначил пенальти. Климчук 7-й раз в чемпионатах пробивал с «точки» и забил 5-й гол, на этот раз пробив низом в упор со штангой. В ворота Бандуры уже 34-й раз назначался 11-метровый удар, а реализованными оказались 30.

Гости пытались быстро восстановить равновесие и такую возможность имел Воробчак, пробивая издалека, но надежно сыграл Ледвий. Не хватило точности и дальнему удару Дмитрука. Под конец тайма не обошлось и без двух вынужденных замен, когда, прихрамывая, покинули поле Федорчук и Гончар.

Второй тайм соперники начали достаточно активно, быстро переходя от обороны к атаке. Была возможность забить гол у Карабина, который после паса Соломона выходил на свидание с вратарем, но попал в ногу Бандуры. Упустил шанс оформить дубль Климчук, который после передачи Ляха пробил рядом с ближней штангой.

А вот гости вскоре сравняли счет. После розыгрыша штрафного мяч отскочил к Трубочкину и тот точно пробил в дальний верхний угол, впервые (!) отличившись в УПЛ – в 40-й игре. Хозяев поля не смешило такое развитие событий и руховцы имели хорошую возможность выйти вперед, но Таллес попал в ближнюю стойку ворот.

Под конец матча подключился к атаке и защитник Роман, пробив под перекладину, но вратарь перевел мяч на угловой. Подопечные Леонида Кучука выполнили еще несколько угловых ударов, но забить победный гол забить так и не удалось. Завершал атаку дальним ударом Сапуга, но пробил выше ворот.

В итоге «Минай» во Львове сумел прервать свою проигрышную серию в чемпионате, длившуюся три игры и сохранив турнирное расстояние от «Руха». Что касается руховцев, то они увеличили свою голевую серию в УПЛ до 6-ти игр, повторив клубный рекорд. Вместе с тем, увеличилась и домашняя пропускная клубная рекордная серия «Руха» – до 7 игр.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Рух» – «Минай» - 1:1

Климчук, 24 (пен.) – Трубочкин, 63

Роман, 4, Климчук, 19, Федорчук, 24, Слюсар, 63, Слюбик, 90+3 – Горин, 30, Немчанинов, 43

«Рух»: Ледвий – Лях, Слюбик, Слюсар, Роман – Сапуга, Федорчук (Довгий, 39) – Климчук, Таллес, Соломон-Отабор – Карабин (Альваренга, 70).

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Немчанинов, Горин, Гончар (Трубочкин, 41) – Хахлев, Витенчук – Кулиев, Твердохлеб (Байдал, 57), Воробчак (Чуев, 74) – Колесник (Рогозинский, 73).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 10 (3) – 5 (3)
Угловые: 6 – 3
Оффсайды: 1 – 0.

РУХ - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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