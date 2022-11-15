Леонид КУЧУК: «С Минаем получилась очень трудная игра»

Наставник львовского «Руха» белорусский специалист Леонид Кучук подбил итоги встречи с «Минаем».

«Если счет ничейный – это значит, что игра равна. Я полагаю так. Набрали одно очко, двигаемся дальше.

Есть у нас потери. В прошлой игре два перелома – да, случайно. Потому есть проблемы. Дидик на костылях – гипс. Брайт – два перелома ребра. Третий Бойчук – мениск. Какие еще могут быть вопросы? Но грубо играем мы, и в то же время у нас переломы, а у соперников нет переломов. Я ни на что не намекаю, но выходит как-то так…

С «Минаем» получилась очень трудная игра в психологическом плане. Молодой вратарь у нас, линия защиты молодая. Но ребята молодцы. Они неплохо проявляли себя во время матча – как команда.

У нас теперь выпала вся защитная линия. Я так понимаю, что мы в этом году будем доигрывать, знаете, каким годом рождения? 2006-2007-м. Ну, ничего… Мы умеем делать игроков игроками и ребят мужчинами, настоящими мужиками. Сегодня вышли на поле как ребята по 18-19 лет, а они – мужики. И мне это очень нравится. Потому что у нас другой путь – делать из ребят футболистов. Я такими многих сделал», - сказал Кучук.

Напомним, игра «Рух» – «Минай» завершился в ничью.