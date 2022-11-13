В понедельник, 14-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и закарпатский «Минай». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:00.

Поражение в городском дерби для любой команды является большим ударом, поэтому футболистам Олега Дулуба сейчас необходимо окончательно не растерять уверенность в себе из-за неудачи посреди прошлой недели в игре против «Львова» (1:2). Необходимо это еще и потому, что сразу три команды с отставанием в два балла расположились в зоне преследования «желто-черных», и в любой момент могут обогнать их в турнирной таблице. «Минай» относится к их числу, однако футболисты Владимира Шарана не могут зацепиться хотя бы за ничью вот уже три тура кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.