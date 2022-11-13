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Рух Львов
14.11.2022 15:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 21:37 | Обновлено 13 ноября 2022, 21:38
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0

Рух – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

13 ноября 2022, 21:37 | Обновлено 13 ноября 2022, 21:38
90
0
Рух – Минай. Текстовая трансляция матча
ФК Рух Львов

В понедельник, 14-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и закарпатский «Минай». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:00.

Поражение в городском дерби для любой команды является большим ударом, поэтому футболистам Олега Дулуба сейчас необходимо окончательно не растерять уверенность в себе из-за неудачи посреди прошлой недели в игре против «Львова» (1:2). Необходимо это еще и потому, что сразу три команды с отставанием в два балла расположились в зоне преследования «желто-черных», и в любой момент могут обогнать их в турнирной таблице. «Минай» относится к их числу, однако футболисты Владимира Шарана не могут зацепиться хотя бы за ничью вот уже три тура кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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