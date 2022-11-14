Лидеры УПЛ потеряли очки, Перейра нокаутировал Адесанью, победа Порье

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 13 ноября.

1. 4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR. Судейская бригада Катерины Монзуль отличилась со знаком «минус».

2. На фоне тревоги, травм и усталости. Днепр-1 поделил очки с Ворсклой. Команда Скрипника могла даже вырвать победу в конце матча.

3. Не воспользовались осечками конкурентов. Динамо сыграло вничью с Колосом. Киевляне так и не забили в ворота ковалевцев.

4. Стандарты – всему голова. Металлист 1925 в волевом стиле обыграл Ингулец. Эдмар и Олег Голодюк впервые выиграли во главе харьковской команды.

5. Мастера интриги. Александрия дожала Верес в компенсированное время. Одному из игроков команды Юрия Вирта пришлось вызвать «скорую» по ходу игры.

6. Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC. В Нью-Йорке зрители увидели яркий чемпионский бой на турнире UFC 281.

7. Дастин Порье в ярком бою финишировал болевым приемом Майкла Чендлера. Большой турнир UFC 281 проходит в ночь на 13 ноября в Нью-Йорке.

8. Украинские шпажистки выиграли командное серебро на этапе КМ в Эстонии. В финале сине-желтые проиграли вице-чемпионкам мира и Европы из Италии.

9. Расселл выиграл в Бразилии, дубль Мерседеса, авария Хэмилтона и Ферстаппена. Первая победа Мерседеса в сезоне – и сразу дубль.

10. Сенсация? Надаль проиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР. Звездный испанец уступил Фритцу, хотя считался незначительным фаворитом встречи.