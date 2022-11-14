Лидеры УПЛ потеряли очки, Перейра нокаутировал Адесанью, победа Порье
Главные новости за 13 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 13 ноября.
1. 4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR. Судейская бригада Катерины Монзуль отличилась со знаком «минус».
2. На фоне тревоги, травм и усталости. Днепр-1 поделил очки с Ворсклой. Команда Скрипника могла даже вырвать победу в конце матча.
3. Не воспользовались осечками конкурентов. Динамо сыграло вничью с Колосом. Киевляне так и не забили в ворота ковалевцев.
4. Стандарты – всему голова. Металлист 1925 в волевом стиле обыграл Ингулец. Эдмар и Олег Голодюк впервые выиграли во главе харьковской команды.
5. Мастера интриги. Александрия дожала Верес в компенсированное время. Одному из игроков команды Юрия Вирта пришлось вызвать «скорую» по ходу игры.
6. Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC. В Нью-Йорке зрители увидели яркий чемпионский бой на турнире UFC 281.
7. Дастин Порье в ярком бою финишировал болевым приемом Майкла Чендлера. Большой турнир UFC 281 проходит в ночь на 13 ноября в Нью-Йорке.
8. Украинские шпажистки выиграли командное серебро на этапе КМ в Эстонии. В финале сине-желтые проиграли вице-чемпионкам мира и Европы из Италии.
9. Расселл выиграл в Бразилии, дубль Мерседеса, авария Хэмилтона и Ферстаппена. Первая победа Мерседеса в сезоне – и сразу дубль.
10. Сенсация? Надаль проиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР. Звездный испанец уступил Фритцу, хотя считался незначительным фаворитом встречи.
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