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Металлист 1925
13.11.2022, FT 2 : 1
Ингулец
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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 16:57 | Обновлено 13 ноября 2022, 17:35
716
2

Стандарты – всему голова. Металлист 1925 в волевом стиле обыграл Ингулец

Эдмар и Олег Голодюк впервые выиграли во главе харьковской командой

13 ноября 2022, 16:57 | Обновлено 13 ноября 2022, 17:35
716
2
Стандарты – всему голова. Металлист 1925 в волевом стиле обыграл Ингулец
УПЛ

Игру заметно активнее начали футболисты «Ингульца». Создавалось впечатление, что они лучше футболистов харьковской команды знают, как в этом матче можно добиться успеха и в итоге отпраздновать победу. Настрой парней Сергея Лавриненко привел к их логичному голу на 23-й минуте. Козак блеснул в скорости, убежал от Курило и воплотил в гол хороший диагональный пас в исполнении Смолякова. 1:0.

К слову, к тому моменту «Ингулец» уже мог по праву вести в счете. Однако на 9-й минуте Марусич каким-то дивным образом попал метров с трех в стойку, а не в ворота, замыкая передачу от Сакива.

Перевес в счете заметно охладил рвение игроков «Ингульца». Они как бы утратили интерес к происходящему на поле, будто были уверены в том, что до перерыва с их преимуществом ничего плохого не случится. Случилось. На 39-й минуте во владениях Паламарчука прозвучал тревожный звоночек, когда Смоляков в самоотверженном прыжке выбил на угловой мяч, уже летевший в пустые ворота после удара Габелка. А вот розыгрыш стандарта помог игрокам «Металлиста 1925» паритет в счете восстановить. Русин оказался в нужное время в нужном месте и уверенно замкнул дальнюю стойку. 1:1.

После перерыва игроки обоих команд вернулись в матч активно. Но постепенно стал виден перевес подопечных Эдмара и Олега Голодюка. Они быстрее разворачивались в атаки, шли вперед большими силами, чем соперники. Немудрено, что в итоге им удалось буквально додавить игроков «Ингульца» и забить победный гол. И вновь харьковчанам принес успех стандарт. Габелок подал с углового точно на Безуглого, который пробил головой в притирку с правой от себя стойкой. 2:1.

В оставшееся время у парней Лавриненко не нашлось аргументов, чтобы помешать «Металлисту 1925» отпраздновать желанную победу после 6 матчей без выигрышей.

В таблице УПЛ «Металлист 1925» с 14 очками занимает 10 место. У «Ингульца» 7 пунктов и 15 позиция.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур

«Металлист 1925» – «Ингулец» – 2:1

Русин, 40, Безуглый, 79 – Козак, 23

Мозиль, 87, Мартынюк, 90+2, Чирук, 90+3 – А.Близниченко, 75

«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Габелок (Ткачук, 89), Кравченко (Вачиберадзе, 74), Русин, Ременюк (Дмитренко, 74), Зубков (ЧИрук, 64).

Запасные: Д.Сидоренко, Иванников, Ткачук, И.Коваленко, Ю.Потимков, Бычек, Вендел, Дудик.

«Ингулец»: Паламарчук – Запорожец (А.Близниченко, 72), Клименко (Кучеренко, 46), Марусич, Козак (В.Близниченко, 67), Павлов, Смоляков (Одарюк, 67), Нагиев, Сакив, Ковалев, Кухарук (Поспелов, 89).

Запасные: Кучер, Д.Кравчук, Коробенко, Ченбай, Головкин, Вл-в Сидоренко, Резепов.

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)

МЕТАЛЛИСТ 1925 – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 2
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Tom
Вітаю М1925
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+3
Mr.Frost
Поздоровлення Едмару і Голодюку! З першою Вашою перемогою у якості наставників!
Ответить
+3
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