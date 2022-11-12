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Металлист 1925
13.11.2022 15:00 - : -
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Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 17:45 | Обновлено 12 ноября 2022, 17:48
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Металлист 1925 – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане без побед уже на протяжении шести туров подряд

12 ноября 2022, 17:45 | Обновлено 12 ноября 2022, 17:48
61
0
Металлист 1925 – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Металлист 1925

Незадолго до окончания первого круга украинской Премьер-Лиги обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. «Металлист 1925» пока занимает 11-е место, а «Ингулец» расположился на предпоследней 15-й позиции. Соперников разделяет всего 4 очка, поэтому борьба на футбольном поле предстоит достаточно интересная.

Металлист 1925

После неплохого старта в нынешнем сезоне, когда харьковская команда набрала 8 очков в 5 матчах, следующие шесть поединков прошли для нее без побед – 3 ничьи и 3 поражения. При этом 4 последние игры «Металлист 1925» проводил уже под руководством нового тренерского штаба, который возглавил известный в недавнем прошлом футболист Эдмар, но который практически совсем не имеющий тренерского опыта. Он пришел на смену наставнику со стажем Валерию Кривенцову.

Пока такая рокировка не выглядит своевременной. В этих четырех поединках новые подопечные Эдмара один раз с трудом избежали поражения, забив гол на последних минутах «Руху». Затем дважды крупно проиграли «Заре» 0:3 и «Вересу» 1:4. А в матче со своими земляками из «Металлиста» остались в меньшинстве в самом начале второго тайма, поэтому больше думали о том, чтобы удержать ничейный результат, чем о победе.

Если брать по составу, то у Эдмара сейчас есть проблемы как в атаке, так и в обороне. К примеру, Андрей Борячук из-за болезни не мог помочь своим партнерам в трех предыдущих играх, а еще один форвард Виталий Пономарь, который, казалось бы, уже набирал форму после тяжелой травмы, полученной еще в прошлом году, снова ушел на больничный и до конца этого года на поле мы его не увидим. Также после травмы восстанавливается защитник Михаил Рудавский. Здесь же можно отметить, что в матче с «Ингульцом» не сыграет Михаил Шершень, получивший красную карточку в харьковском дерби.

Ингулец

А вот подопечные Сергея Лавриненко в предыдущем туре наконец-то отпраздновали свой первый успех в десяти сыгранных поединках нового чемпионата. Причем выиграли они у луганской «Зари», которая до этого здорово провела четырехматчевую победную серию и вышла на третье место в турнирной таблице. Тем не менее, «Ингулец» сумел отлично настроиться на игру с сильным соперником и за счет гола Максима Марусича победил 1:0.

Нельзя сказать, что клуб из Кировоградской области до этого играл совсем уж плохо. В актив ему можно занести ничьи с «Металлистом», «Колосом» и, конечно же, с лидером турнира «Днепром-1». Но пять поражений (а это ровно половина из всех проведенных) слишком много.

Следует добавить, что в нынешнем сезоне «Ингулец» уже играл на киевском НСК «Олимпийский», где ему предстоит теперь встретиться с харьковчанами. Тот матч был в 9-м туре с «Кривбассом», где команда из Петрово тоже считалась гостевой. Тогда выиграли номинальные хозяева поля со счетом 2:1, причем «Ингулец» завершал поединок в меньшинстве после удаления Артема Смолякова.

А еще в заявке «Ингульца» есть два футболиста, которые совсем недавно играли в составе «Металлиста 1925». Речь идет о защитниках Дмитрии Поспелове и Сергее Ченбае. Если главный тренер доверит им выйти на поле, мотивация у них, конечно же, будет дополнительная.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники встречались только один раз в минувшем сезоне. Было это в 12-м туре 22 октября. «Металлист 1925» оказался явно сильнее, победив в Харькове со счетом 4:0. Интересно, что уже ни одного из четырех авторов забитых голов (Батюшин, Западня, Марлисон и Крыськив) в нынешнем составе уже нет.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк, Зубков

«Ингулец»: Паламарчук, Смоляков, Павлов, Ковалев, Нагиев, Клименко, Сакив, Запорожец, Кухарук, Козак, Марусич

Прогноз на противостояние:

Обеим командам надо набирать очки, чтобы подальше уходить из зоны аутсайдеров. Поэтому игра должна быть боевой с равными шансами на победу. И все же поставим на харьковчан, которым уже пора завершать свою грустную серию. «Металлист 1925», скорее всего, выиграет 1:0.

13 ноября, воскресенье

«Металлист 1925» – «Ингулец»
Киев. НСК «Олимпийский». Начало в 15.00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
МЕТАЛЛИСТ 1925 – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Владимир Новохатний (Киев)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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