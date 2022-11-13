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Чемпионат Украины
Металлист 1925
13.11.2022, FT 2 : 1
Ингулец
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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 17:38 |
349
0

Металлист 1925 – Ингулец – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура УПЛ

13 ноября 2022, 17:38 |
349
0
Металлист 1925 – Ингулец – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

В матче 13-го тура УПЛ «Металлист 1925» добыл волевую победу над «Ингульцом».

Украинская Премьер-лига. 13-й тур

«Металлист 1925» – «Ингулец» – 2:1

Русин, 40, Безуглый, 79 – Козак, 23

«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Габелок (Ткачук, 89), Кравченко (Вачиберадзе, 74), Русин, Ременюк (Дмитренко, 74), Зубков (ЧИрук, 64).

«Ингулец»: Паламарчук – Запорожец (А.Близниченко, 72), Клименко (Кучеренко, 46), Марусич, Козак (В.Близниченко, 67), Павлов, Смоляков (Одарюк, 67), Нагиев, Сакив, Ковалев, Кухарук (Поспелов, 89).

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Безуглый (Металлист 1925).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Русин (Металлист 1925).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Козак (Ингулец).
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Источник Sport.ua
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