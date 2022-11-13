Металлист 1925 – Ингулец – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура УПЛ
В матче 13-го тура УПЛ «Металлист 1925» добыл волевую победу над «Ингульцом».
Украинская Премьер-лига. 13-й тур
«Металлист 1925» – «Ингулец» – 2:1
Русин, 40, Безуглый, 79 – Козак, 23
«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Габелок (Ткачук, 89), Кравченко (Вачиберадзе, 74), Русин, Ременюк (Дмитренко, 74), Зубков (ЧИрук, 64).
«Ингулец»: Паламарчук – Запорожец (А.Близниченко, 72), Клименко (Кучеренко, 46), Марусич, Козак (В.Близниченко, 67), Павлов, Смоляков (Одарюк, 67), Нагиев, Сакив, Ковалев, Кухарук (Поспелов, 89).
События матча
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