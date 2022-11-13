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Металлист 1925
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Ингулец
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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 18:12 |
630
0

ЭДМАР: «Если идешь на стандарт, то надо верить, что сможешь забить»

Тренер «Металлиста 1925» – о первой победе

13 ноября 2022, 18:12 |
630
0
ЭДМАР: «Если идешь на стандарт, то надо верить, что сможешь забить»
ФК Металлист 1925. Эдмар

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар прокомментировал победу своей команды над «Ингульцем» (2:1), ставшей для наставника дебютной во главе харьковского клуба.

– Был очень тяжелый матч. Первыми пропустили, но команда продемонстрировала характер, игроки поддерживали друг друга, включили скорость и совсем по-другому начали играть.

– За счет чего удалось одержать победу?
– За счет характера. Ребята после пропущенного гола не сникли, сравняли счет и благодаря мастерству мы одержали сегодня победу.

– Оба гола забили после стандартных положений, отдельно отрабатывали этот компонент?
– Особенно нет, мы говорили, что если идешь на стандарт, то надо верить, что сможешь забить. Они поверили и забили. Я рад за них.

– Первая победа вашего чувствующего тренерского штаба?
– Первая победа – это очень приятно, не могу даже точно сформулировать, что сейчас чувствую. Спасибо команде, они вышли на поле и продемонстрировали желание одержать победу. От всего тренерского штаба, могу только их поблагодарить.

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Источник ФК Металлист 1925
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