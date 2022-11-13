ЭДМАР: «Если идешь на стандарт, то надо верить, что сможешь забить»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар прокомментировал победу своей команды над «Ингульцем» (2:1), ставшей для наставника дебютной во главе харьковского клуба.

– Был очень тяжелый матч. Первыми пропустили, но команда продемонстрировала характер, игроки поддерживали друг друга, включили скорость и совсем по-другому начали играть.

– За счет чего удалось одержать победу?

– За счет характера. Ребята после пропущенного гола не сникли, сравняли счет и благодаря мастерству мы одержали сегодня победу.

– Оба гола забили после стандартных положений, отдельно отрабатывали этот компонент?

– Особенно нет, мы говорили, что если идешь на стандарт, то надо верить, что сможешь забить. Они поверили и забили. Я рад за них.

– Первая победа вашего чувствующего тренерского штаба?

– Первая победа – это очень приятно, не могу даже точно сформулировать, что сейчас чувствую. Спасибо команде, они вышли на поле и продемонстрировали желание одержать победу. От всего тренерского штаба, могу только их поблагодарить.