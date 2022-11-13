Мастера интриги. Александрия дожала Верес в компенсированное время

​Звание наиболее прогрессивного коллектива среди команд-участниц украинской Премьер-лиги без всяких сомнений болельщики отдавали «Александрии», которая под руководством Юрия Гуры уверенно шагала к тройке лучших в турнирной таблице, пока посреди текущей недели на ее пути не возникло киевское «Динамо» (1:3). «Полиграфы» не смогли справиться с действующими вице-чемпионами страны, так что домашним матчем на выходных против ровенского «Вереса» должны были заново начинать победный цикл. А поскольку подопечные Юрия Вирта еще и шли позади представителей Кировоградской области в турнирной таблице на расстоянии в три балла, встреча между командами получала дополнительный контекст.

В первой половине игры «Александрия» сразу попыталась совершить штурм чужих ворот, и уже через несколько минут голкиперу гостей пришлось переводить в перекладину выстрел Дришлюка из центра штрафной в завершение одной из подач с флангов. Легким и непринужденным образом атаковала чужие ворота команда Юрия Гуры, и в конце концов получила еще один голевой момент в виде штрафного удара вблизи чужих владений. Достаточно мастеров стандартов в составе «полиграфов», а в этот раз возможность пробить по воротам выпала Денису Мирошниченко, и тот, с помощью рикошета от стенки, обыграл голкипера.

В классических условиях сравнительно быстрого пропущенного мяча должно было хватить для того, чтобы в дальнейшем команда Вирта потеряла контроль над ходом событий на поле. Однако «Верес» в последнее время набрал добротные обороты в плане атак, от чего и рисунок игры впереди у коллектива из Ровно изменился исключительно к лучшему. Как результат, посреди первого тайма гости отыгрались за счет контратаки с прострелом с левого фланга от Дахновского на Шестакова.

Футбол был довольно резвым, однако не каждый футболист мог выдержать такие нагрузки. К сожалению, снова получил повреждение Кирилл Ковалец, из-за чего Гура был вынужден заменить его еще до перерыва, хотя «полиграфы» именно в этот момент нуждались в креативе в атаке. И только началась вторая половина, как Михаила Шестакова пришлось менять на Гайдучика из-за повреждений на ровном месте. Пожалуй, с газоном на «Нике» перед началом зимы что-то снова не то.

Большую часть второй половины игры команды провели в относительно спокойном стиле, тогда как решили ускорить игру только в завершение матча. Именно в этот момент произошел один из самых тревожных моментов матча. И нет, не очередной гол Цурикова никоим образом не шокировал столь Станислава Шарая на скамье для запасных «Верес», а последствия повреждения, которое он получил, когда незадолго до этого вылетел за пределы поля. Болевой шок лишил игрока сознания, поэтому ему сразу была вызвана карета «скорой» помощи.

К счастью, обошлось. Футболиста команды Вирта вернули в сознание, а его команда тем временем оказалась под давлением соперников, однако при этом нашла в себе силы на контратаку в самом начале компенсированного времени. Гайдучик в завершение прострела с правого фланга от Кучерова на ближнюю стойку удачно подставил ногу, но на этом этот матч было еще рано останавливать. Прошло немного времени, и Бабогло внутри чужого штрафного записал на свой счет второй ассист, когда сбросил на Костышина подачу Волошина с левого фланга, а партнер с заминкой обыграл голкипера.

В следующем туре «Александрия» будет играть в гостях против луганской «Зари», а ровенский «Верес» будет принимать киевское «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Александрия» – «Верес» - 3:2

Мирошниченко, 18, Цуриков, 80, Костышин, 90+7 – М. Шестаков, 33, Гайдучик, 90+1

Авагимян, 26 – Лебеденко, 16, В. Шарай, 71, Г. Пасич, 90+3

«Александрия»: Горох – Цуриков, Бондаренко, Бабогло, Мирошниченко – Дришлюк, Рыбалка (Демченко, 90+9), Ковалец (Волошин, 39) – Авагимян (Шулянский, 46), Кобзарь (Костышин, 73), Кожушко (Скорко, 73).

«Верес»: Когут – Е. Пасич, Вовченко, Мельник, Гагун – Кучеров, Клец – Г. Пасич, Лебеденко (С. Шарай, 69, Курко, 77), Дахновский (В. Шарай, 70) – М. Шестаков (Гайдучик, 48).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 12 (6) – 8 (4)

Угловые: 4 – 4

Оффсайды: 1 – 6.

АЛЕКСАНДРИЯ - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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