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Александрия
13.11.2022 15:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 22:05 | Обновлено 12 ноября 2022, 22:09
21
0

Александрия – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

12 ноября 2022, 22:05 | Обновлено 12 ноября 2022, 22:09
21
0
Александрия – Верес. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В воскресенье, 13-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Прекрасный ход сумела набрать команда Юрия Гуры, однако посреди недели не сумела справиться с киевским «Динамо» (1:3). Впрочем, луганская «Заря» также проиграла петровскому «Ингульцу» (0:1), поэтому команда из Кировоградской области ничего не потеряла в плане турнирной борьбы. По графику у «полиграфов» противостояние против еще одного преследователя – ровенского «Вереса». Команду Юрия Вирта нынче не предугадаешь: то «красно-черные» с рекордным для себя количеством голов обыгрывают «Металлист 1925» (4:1), то фактически без шансов уступают донецкому «Шахтеру» (0:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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