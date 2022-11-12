В воскресенье, 13-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Прекрасный ход сумела набрать команда Юрия Гуры, однако посреди недели не сумела справиться с киевским «Динамо» (1:3). Впрочем, луганская «Заря» также проиграла петровскому «Ингульцу» (0:1), поэтому команда из Кировоградской области ничего не потеряла в плане турнирной борьбы. По графику у «полиграфов» противостояние против еще одного преследователя – ровенского «Вереса». Команду Юрия Вирта нынче не предугадаешь: то «красно-черные» с рекордным для себя количеством голов обыгрывают «Металлист 1925» (4:1), то фактически без шансов уступают донецкому «Шахтеру» (0:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.