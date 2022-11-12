В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 15:00.

«Александрия»

Если в воскресенье «Шахтер» победит «Зарю», а «Александрия» наберет три очка в отчетном матче, то «полиграфы» смогут выйти на чистое третье место в турнирной таблице. Более того, они могут это сделать даже другим способом (у александрийцев есть несыгранная игра в запасе), но, конечно, победа над ровенчанами желательна. Как видим, ставки в матче достаточно высоки, поэтому будем ждать боевую игру.

Стоит отметить, что понемногу набирает форму Ковалец. Напомним, что в прошлом сезоне он получил ужасную травму, долго восстанавливался, успел даже покинуть команду и снова к ней вернуться. В матче предыдущего тура с «Динамо» (1:3) Кирилл отыграл 78 минут – достаточно приличный показатель.

Правда, повреждение получил другой лидер «Александрии». Владислав Калитвинцев не смог доиграть матч против своей бывшей команды до конца и неизвестно, успеет ли восстановиться к игре против «Вереса».

Также следует отметить Артема Шулянского. Молодой воспитанник «Динамо» получил несколько минут игрового времени в матче против своей экс-команды и воспользовался им сполна, забив в ворота Нещерета. Пожалуй, игру с «Вересом» футболист начнет в основе.

«Верес»

«Верес», в свою очередь, играл против другого нашего гранда. Донецкий «Шахтер» выставил против ровенчан полурезервный состав и добился, в принципе, легкой победы на классе – отличились Мудрик и Криськив. Игра команды Юрия Вирта не удивила ничем – от обороны, в надежде на контратаку. Если с командами класса ниже такое проходит довольно часто (этому подтверждение высокое шестое место в турнирной таблице), то с дончанами не получилось.

Состав «Верес» остается практически неизменным, Юрий Вирт производит только точечные обновления. В частности, потерял место в основе Курко, вместо него играет теперь Мельник. Также начали выходить в основе оба брата Шараи, хотя раньше Владислав чаще начинал игру на замене.

Интересно заметить абсолютно нейтральную статистику «Вереса» в чемпионате – 5 побед, 2 ничьи, 5 поражений, разница забитых и пропущенных – 17:17.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 8 матчей. Результаты +4=1-3, мячи 12-8 в пользу «Александрии» свидетельствуют о некотором преимуществе хозяев, правда, на своем поле в последний раз они играли против «Вереса» еще в 1997 году.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков, Ковалец, Демченко, Шулянский, Авагимян, Рыбалка, Третьяков.

«Верес»: Когут, Е. Пасич, Вовченко, Мельник, Гагун, Кучеров, Клец, В. Шарай, С. Шарай, Дахновский, Гайдучик.

Прогноз на противостояние

Предположим, что команды сделают ставку на игру от обороны, но коллектив, что пропустит первым, раскроется и игра пойдет на встречных курсах, а в итоге выйдет боевая ничья.

13 ноября, воскресенье