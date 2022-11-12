Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Александрия
13.11.2022 15:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 19:49 |
162
0

Александрия – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Предыдущий матч между командами на поле «Александрии» состоялся в 1997 году

12 ноября 2022, 19:49 |
162
0
Александрия – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ. Юрий Вирт

В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 15:00.

«Александрия»

Если в воскресенье «Шахтер» победит «Зарю», а «Александрия» наберет три очка в отчетном матче, то «полиграфы» смогут выйти на чистое третье место в турнирной таблице. Более того, они могут это сделать даже другим способом (у александрийцев есть несыгранная игра в запасе), но, конечно, победа над ровенчанами желательна. Как видим, ставки в матче достаточно высоки, поэтому будем ждать боевую игру.

Стоит отметить, что понемногу набирает форму Ковалец. Напомним, что в прошлом сезоне он получил ужасную травму, долго восстанавливался, успел даже покинуть команду и снова к ней вернуться. В матче предыдущего тура с «Динамо» (1:3) Кирилл отыграл 78 минут – достаточно приличный показатель.

Правда, повреждение получил другой лидер «Александрии». Владислав Калитвинцев не смог доиграть матч против своей бывшей команды до конца и неизвестно, успеет ли восстановиться к игре против «Вереса».

Также следует отметить Артема Шулянского. Молодой воспитанник «Динамо» получил несколько минут игрового времени в матче против своей экс-команды и воспользовался им сполна, забив в ворота Нещерета. Пожалуй, игру с «Вересом» футболист начнет в основе.

«Верес»

«Верес», в свою очередь, играл против другого нашего гранда. Донецкий «Шахтер» выставил против ровенчан полурезервный состав и добился, в принципе, легкой победы на классе – отличились Мудрик и Криськив. Игра команды Юрия Вирта не удивила ничем – от обороны, в надежде на контратаку. Если с командами класса ниже такое проходит довольно часто (этому подтверждение высокое шестое место в турнирной таблице), то с дончанами не получилось.

Состав «Верес» остается практически неизменным, Юрий Вирт производит только точечные обновления. В частности, потерял место в основе Курко, вместо него играет теперь Мельник. Также начали выходить в основе оба брата Шараи, хотя раньше Владислав чаще начинал игру на замене.

Интересно заметить абсолютно нейтральную статистику «Вереса» в чемпионате – 5 побед, 2 ничьи, 5 поражений, разница забитых и пропущенных – 17:17.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 8 матчей. Результаты +4=1-3, мячи 12-8 в пользу «Александрии» свидетельствуют о некотором преимуществе хозяев, правда, на своем поле в последний раз они играли против «Вереса» еще в 1997 году.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков, Ковалец, Демченко, Шулянский, Авагимян, Рыбалка, Третьяков.

«Верес»: Когут, Е. Пасич, Вовченко, Мельник, Гагун, Кучеров, Клец, В. Шарай, С. Шарай, Дахновский, Гайдучик.

Прогноз на противостояние

Предположим, что команды сделают ставку на игру от обороны, но коллектив, что пропустит первым, раскроется и игра пойдет на встречных курсах, а в итоге выйдет боевая ничья.

13 ноября, воскресенье

«Александрия» – «Верес»
Александрия. Стадіон «Ника». 15:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports+»
Арбитр: Александр Шандор (Львов).
АЛЕКСАНДРИЯ - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:2
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Металлист 1925 – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча
Александрия Верес Ровно Александрия - Верес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Футбол | 12 ноября 2022, 20:10 0
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ

«Аль-Айн» сыграл вничью с «Аль-Шарджа»

Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 12 ноября 2022, 17:46 0
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты

Турнир пройдет с 4 по 20 ноября

Уэйн РУНИ: «Вещи, которые делал Роналду, неприемлемы для Манчестер Юнайтед»
Футбол | 11.11.2022, 22:39
Уэйн РУНИ: «Вещи, которые делал Роналду, неприемлемы для Манчестер Юнайтед»
Уэйн РУНИ: «Вещи, которые делал Роналду, неприемлемы для Манчестер Юнайтед»
Джошуа уверен, что выйдет в ринг с Уайлдером
Бокс | 12.11.2022, 17:26
Джошуа уверен, что выйдет в ринг с Уайлдером
Джошуа уверен, что выйдет в ринг с Уайлдером
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
Баскетбол | 12.11.2022, 00:23
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
12.11.2022, 07:15 6
Теннис
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
11.11.2022, 15:30 14
Война
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
11.11.2022, 14:37 7
Футбол
Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров
Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров
11.11.2022, 07:00 5
Футбол
Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
11.11.2022, 14:03
Футбол
ФОТО. Рашисты при отступлении из Херсона взорвали Антоновский мост
ФОТО. Рашисты при отступлении из Херсона взорвали Антоновский мост
11.11.2022, 10:58
Война
ФОТО. Коллаборанта Стремоусова отпели в Симферополе
ФОТО. Коллаборанта Стремоусова отпели в Симферополе
11.11.2022, 13:26 1
Война
Арсенал сделал предложение Шахтеру по Мудрику на 60 млн евро – СМИ
Арсенал сделал предложение Шахтеру по Мудрику на 60 млн евро – СМИ
10.11.2022, 18:49 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности