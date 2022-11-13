Юрий ВИРТ: «Шарай упал в обморок, но все завершилось хорошо»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт поделился эмоциями от драматического матча против «Александрии» и рассказал о состоянии Станислава Шарая.

- Самое главное в футболе – это результат. Кроме результата меня сегодня все удовлетворило. Обидно проигрывать такой матч. Но это футбол. Бывали матчи, когда мы забивали на последних минутах. А сегодня – пропустили.

Боевая игра. Пропустили после стандарта. Но потом мы включились и очень здорово смотрелись. Дисциплинированно играли в защите, проводили быстрые контратаки. Имели моменты. Но не все их использовали. Хотя и забили дважды. Тем не менее не хватает нам той заключительной передачи под удар.

«Александрия» имела на день меньше на подготовку к игре. Поэтому мы выглядели свежее сегодня. Мы хорошо включали скорость. Но хотелось бы лучше реализовывать моменты.

Очень хотели победить. Да и игра удавалась. К сожалению, допустили две досадные ошибки в конце. После первой – отыгрались. После второй – банально не хватило времени.

Поздравляю «Александрию». А мы будем работать над завершением атак.

Относительно Станислава Шарая. Он упал в обморок. Слава Богу, вовремя оказали ему необходимую помощь. И наши футболисты сориентировались, и скорая действовала оперативно. Слава Богу, все хорошо. Болевой шок был. Благо, все завершилось хорошо. Надеюсь, он как можно быстрее полностью восстановится.