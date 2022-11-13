Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Верес – 3:2. Жара в концовке. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Александрия
13.11.2022, FT 3 : 2
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 16:55 |
1189
0

Александрия – Верес – 3:2. Жара в концовке. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура УПЛ

13 ноября 2022, 16:55 |
1189
0
Александрия – Верес – 3:2. Жара в концовке. Видео голов и обзор матча
ФК Александрия

В матче 13-го тура УПЛ «Александрия» вырвала победу над «Вересом» на 7-й компенсированной минуте ко второму тайму.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Александрия» – «Верес» – 3:2

Мирошниченко, 18, Цуриков, 80, Костышин, 90+7 – М. Шестаков, 33, Гайдучик, 90+1

«Александрия»: Горох – Цуриков, Бондаренко, Бабогло, Мирошниченко – Дришлюк, Рыбалка (Демченко, 90+9), Ковалец (Волошин, 39) – Авагимян (Шулянский, 46), Кобзарь (Костышин, 73), Кожушко (Скорко, 73).

«Верес»: Когут – Е. Пасич, Вовченко, Мельник, Гагун – Кучеров, Клец – Г. Пасич, Лебеденко (С. Шарай, 69, Курко, 77), Дахновский (В. Шарай, 70) – М. Шестаков (Гайдучик, 48).

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Костышин (Александрия).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Александрия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Верес).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Мирошниченко (Александрия).
По теме:
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче с Колосом: «Выиграли одно очко»
ЭДМАР: «Если идешь на стандарт, то надо верить, что сможешь забить»
Металлист – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Верес видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Футбол | 12 ноября 2022, 20:10 0
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ

«Аль-Айн» сыграл вничью с «Аль-Шарджа»

Бегут как крысы. Уже вторая юная гимнастка-рашистка сменила гражданство
Другие виды | 13 ноября 2022, 12:54 5
Бегут как крысы. Уже вторая юная гимнастка-рашистка сменила гражданство
Бегут как крысы. Уже вторая юная гимнастка-рашистка сменила гражданство

Смена родины – в этом вся суть представительниц страны-оккупанта

ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
Футбол | 12.11.2022, 18:02
ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
Подать таблетки? Эрдоган заявил, что Запад нападает на россию
Война | 12.11.2022, 18:12
Подать таблетки? Эрдоган заявил, что Запад нападает на россию
Подать таблетки? Эрдоган заявил, что Запад нападает на россию
ВИДЕО. Мудрик в Арсенале, Аталанта проиграла, ставим на Ювентус
Футбол | 13.11.2022, 17:16
ВИДЕО. Мудрик в Арсенале, Аталанта проиграла, ставим на Ювентус
ВИДЕО. Мудрик в Арсенале, Аталанта проиграла, ставим на Ювентус
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
11.11.2022, 21:44 1
Баскетбол
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
13.11.2022, 08:00
MMA
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
11.11.2022, 20:08 2
Футбол
Вадим ГУТЦАЙТ: «Беленюк нигде не работал. Я не знаю его как специалиста»
Вадим ГУТЦАЙТ: «Беленюк нигде не работал. Я не знаю его как специалиста»
13.11.2022, 04:54 8
Другие виды
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
13.11.2022, 05:42 1
Футбол
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
13.11.2022, 12:43 56
Футбол
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
11.11.2022, 16:15 1
Футбол
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
13.11.2022, 06:00
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности