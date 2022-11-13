В матче 13-го тура УПЛ «Александрия» вырвала победу над «Вересом» на 7-й компенсированной минуте ко второму тайму.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Александрия» – «Верес» – 3:2

Мирошниченко, 18, Цуриков, 80, Костышин, 90+7 – М. Шестаков, 33, Гайдучик, 90+1

«Александрия»: Горох – Цуриков, Бондаренко, Бабогло, Мирошниченко – Дришлюк, Рыбалка (Демченко, 90+9), Ковалец (Волошин, 39) – Авагимян (Шулянский, 46), Кобзарь (Костышин, 73), Кожушко (Скорко, 73).

«Верес»: Когут – Е. Пасич, Вовченко, Мельник, Гагун – Кучеров, Клец – Г. Пасич, Лебеденко (С. Шарай, 69, Курко, 77), Дахновский (В. Шарай, 70) – М. Шестаков (Гайдучик, 48).