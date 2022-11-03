Шахтер вылетел из ЛЧ, Динамо сыграет в Одессе, победа Будивельника

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2 ноября.

1. Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер. Команда Игора Йовичевича весной следующего года будет выступать в плей-офф Лиги Европы.

2. Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов. 2 ноября состоялись заключительные поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

3. Реал деклассировал Селтик. Итоговая таблица: Шахтер сыграет в Лиге Европы. «Реал» и «РБ Лейпциг» вышли в 1/8 финала, «Селтик» попрощался с еврокубками.

4. Будивельник выиграл у итальянского Бриндизи с разницей в 10 очков. Киевская команда в Кубке Европы ФИБА идет на втором месте группы.

5. Провал в третьей четверти. Прометей проиграл на выезде испанскому Ховентуду. «Прометей» находится в середине турнирной таблицы баскетбольного Еврокубка.

6. Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф. Команда в двух матчах прошла турецкого соперника.

7. Шахтер U-19 сыграл вничью с Лейпцигом в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА. Встреча не имела турнирного значения.

8. Стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022. Большинство матчей покажет «Суспільне Спорт».

9. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Черноморец – Динамо состоится в Одессе. «Моряки» примут киевлян на домашнем стадионе.

10. Инсайдер: Скауты Брайтона просматривали Матвиенко в последних матчах. Защитник «Шахтера» может продолжить карьеру в АПЛ.