Шахтер вылетел из ЛЧ, Динамо сыграет в Одессе, победа Будивельника
Главные новости за 2 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2 ноября.
1. Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер. Команда Игора Йовичевича весной следующего года будет выступать в плей-офф Лиги Европы.
2. Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов. 2 ноября состоялись заключительные поединки 6-го тура Лиги чемпионов.
3. Реал деклассировал Селтик. Итоговая таблица: Шахтер сыграет в Лиге Европы. «Реал» и «РБ Лейпциг» вышли в 1/8 финала, «Селтик» попрощался с еврокубками.
4. Будивельник выиграл у итальянского Бриндизи с разницей в 10 очков. Киевская команда в Кубке Европы ФИБА идет на втором месте группы.
5. Провал в третьей четверти. Прометей проиграл на выезде испанскому Ховентуду. «Прометей» находится в середине турнирной таблицы баскетбольного Еврокубка.
6. Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф. Команда в двух матчах прошла турецкого соперника.
7. Шахтер U-19 сыграл вничью с Лейпцигом в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА. Встреча не имела турнирного значения.
8. Стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022. Большинство матчей покажет «Суспільне Спорт».
9. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Черноморец – Динамо состоится в Одессе. «Моряки» примут киевлян на домашнем стадионе.
10. Инсайдер: Скауты Брайтона просматривали Матвиенко в последних матчах. Защитник «Шахтера» может продолжить карьеру в АПЛ.
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