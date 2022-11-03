Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов

2 ноября состоялись заключительные поединки 6-го тура Лиги чемпионов. Ниже приведены их результаты.

В матчах последнего тура «РБ Лейпциг» и «Милан», одержав победы в решающих сражениях, получили последние путевки в 1/8 финала.

Жеребьевка стадии 1/8 финала состоится 7 ноября в швейцарском Ньоне.

На этом этапе представлены такие страны: Англия (4), Германия (4), Италия (3), Португалия (2), Испания (1), Франция (1), Бельгия (1).

Лига чемпионов 2022/23

Все участники 1/8 финала

Победители групп: Наполи (Италия), Порту (Португалия), Бавария (Германия), Тоттенхэм (Англия), Челси (Англия), Реал (Испания), Манчестер Сити (Англия), Бенфика (Португалия).

Вторые места групп: Ливерпуль (Англия), Брюгге (Бельгия), Интер (Италия), Айнтрахт (Германия), Милан (Италия), РБ Лейпциг (Германия), Боруссия Д (Германия), ПСЖ (Франция).

6-й тур, 2 ноября

19:45 Реал – Селтик – 5:1

– Селтик – 5:1 19:45 Шахтар – РБ Лейпциг – 0:4

– 0:4 22:00 Копенгаген – Боруссия Д – 1:1

22:00 Маккаби Хайфа – Бенфика – 1:6

– 1:6 22:00 Манчестер Сити – Севилья – 3:1

– Севилья – 3:1 22:00 Милан – РБ Зальцбург – 4:0

– РБ Зальцбург – 4:0 22:00 Челси – Динамо Загреб – 2:1

– Динамо Загреб – 2:1 22:00 Ювентус – ПСЖ – 1:2

Итоговые таблицы групп