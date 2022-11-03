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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 00:23 | Обновлено 03 ноября 2022, 00:42
1100
1

Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов

2 ноября состоялись заключительные поединки 6-го тура Лиги чемпионов

03 ноября 2022, 00:23 | Обновлено 03 ноября 2022, 00:42
1100
1
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября состоялись заключительные поединки 6-го тура Лиги чемпионов. Ниже приведены их результаты.

В матчах последнего тура «РБ Лейпциг» и «Милан», одержав победы в решающих сражениях, получили последние путевки в 1/8 финала.

Жеребьевка стадии 1/8 финала состоится 7 ноября в швейцарском Ньоне.

На этом этапе представлены такие страны: Англия (4), Германия (4), Италия (3), Португалия (2), Испания (1), Франция (1), Бельгия (1).

Лига чемпионов 2022/23

Все участники 1/8 финала

Победители групп: Наполи (Италия), Порту (Португалия), Бавария (Германия), Тоттенхэм (Англия), Челси (Англия), Реал (Испания), Манчестер Сити (Англия), Бенфика (Португалия).

Вторые места групп: Ливерпуль (Англия), Брюгге (Бельгия), Интер (Италия), Айнтрахт (Германия), Милан (Италия), РБ Лейпциг (Германия), Боруссия Д (Германия), ПСЖ (Франция).

6-й тур, 2 ноября

  • 19:45 Реал – Селтик – 5:1
  • 19:45 Шахтар – РБ Лейпциг – 0:4
  • 22:00 Копенгаген – Боруссия Д – 1:1
  • 22:00 Маккаби Хайфа – Бенфика – 1:6
  • 22:00 Манчестер Сити – Севилья – 3:1
  • 22:00 Милан – РБ Зальцбург – 4:0
  • 22:00 Челси – Динамо Загреб – 2:1
  • 22:00 Ювентус – ПСЖ – 1:2

Итоговые таблицы групп

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Источник Sport.ua
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Кидається в очі присутність лише 1ї іспанської команди - Реала. Повний провал Атлетіко, Севільї і Барси. Здивували Порто і Бенфіка, вигравши свої групи. 
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